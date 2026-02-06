迪玛希在阿拉木图与观众共同见证《声起地平线》国际项目启动

首期节目放映活动在摔跤手乔拉克体育宫举行，众多歌迷齐聚一堂，与迪玛希共同见证项目首播。该项目由湖南卫视与迪玛希合作打造，迪玛希首次以制片人身份参与其中。

放映开始前，现场呈现了一段简短的文艺演出，包括冬不拉演奏、科布孜演奏家奥勒扎斯·库尔曼别克的表演，以及迪玛希弟弟阿比尔曼苏尔·库达依别尔艮的演出。此外，活动现场还播放了多位国际音乐界知名人士的视频寄语，其中包括普拉西多·多明戈、安德烈亚·波切利、伊戈尔·克鲁托伊、拉拉·法比安、西蒙·韦布和斯捷潘·豪瑟。他们祝愿该项目取得成功，并指出该节目为年轻音乐人提供了新的发展平台。

随后，迪玛希登台介绍项目情况，呼吁同胞支持《声起地平线》。他强调，该项目并非个人作品，而是旨在推广国家形象、挖掘和展示青年音乐人才的开放平台。

迪玛希表示，《声起地平线》的拍摄工作在哈萨克斯坦完成，面向全球观众播出对他而言具有特殊意义。他指出，该项目致力于促进文化交流、加强国家间友谊，并通过音乐向世界展示哈萨克斯坦的自然之美与文化魅力。

据介绍，迪玛希此前曾发布视频表示，国际音乐竞赛节目的构想早在九年前其参加《我是歌手》期间便已萌生，当时便希望有朝一日能在哈萨克斯坦举办具有国际影响力的声乐项目。

本项目汇聚了来自塞尔维亚、意大利、马来西亚、吉尔吉斯斯坦、中国和哈萨克斯坦的青年歌手。

节目拍摄历时22天，拍摄地点涵盖突厥斯坦州、阿克莫拉州、曼格斯套州和阿拉木图州，以及阿拉木图市和阿斯塔纳市。参演嘉宾乘坐火车横跨多地，走访了多处标志性旅游景点。

迪玛希的父亲卡纳特·艾特巴耶夫表示，该项目长期以来围绕推广国家旅游潜力、支持青年艺术家成长及深化国际文化交流展开。此次与湖南卫视的合作具有特殊意义——正是该电视台九年前为迪玛希走向国际舞台提供了重要契机。

据悉，《声起地平线》将通过湖南卫视播出，并依托 芒果TV 数字平台以及哈萨克斯坦国家媒体资源同步传播，总覆盖观众规模超过2.1亿人。

【编译：达娜】