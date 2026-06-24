谁在吸引哈萨克斯坦投资者的资金？这些公司债券最受欢迎

（哈萨克国际通讯社讯）分析机构Teniz Capital Investment发布的最新市场报告显示，上周哈萨克斯坦投资者继续偏好固定收益类资产。在坚戈计价债券市场，BI Development、KMF银行和Capital Leasing Group发行的公司债最受关注；在美元计价市场，BASS Gold和Fincraft Group的债券则成为投资者重点配置的资产之一。

报告指出，在当前市场环境下，投资者仍倾向于将资金投向能够带来稳定收益的金融工具。

在证券交易所，国家债券依然是交易最活跃的品种。二级市场上，国债平均收益率维持在14.5%至15.95%之间。目前市场出现收益率曲线倒挂现象，即2026年至2027年到期的短期国债收益率达到15.6%至16%，而2032年至2033年到期的长期国债收益率则维持在14.5%左右。

分析认为，这种现象反映出投资者要求为短期风险获得更高回报，同时市场普遍预期未来利率水平可能下降。

与此同时，企业债券市场交易活跃度明显提升。由于企业债能够提供更高收益，部分投资者愿意承担更高风险以获取更好的投资回报。

数据显示，以坚戈计价的企业债券年化收益率普遍处于20%至23%区间。由于与国债之间存在较大的利差，该类资产对投资者具有较强吸引力。

其中，BI Development发行的债券收益率为20%，KMF银行债券收益率为20.98%，Capital Leasing Group债券收益率达到23%，成为最受欢迎的坚戈计价企业债券。

在全球市场不确定性以及市场对坚戈汇率走势存在不同预期的背景下，外币资产需求依然保持稳定。美元计价企业债券收益率普遍维持在10%至11%之间，部分产品收益率最高可达12.91%。

在这一市场板块中，Fincraft Group、Smartlet Finance、Leasing Group以及BASS Gold发行的债券受到投资者广泛关注。

从国际市场来看，投资者较为青睐美国、匈牙利和南非发行的主权债券。

报告指出，当前市场需求结构反映出投资者在锁定较高收益与控制风险之间寻求平衡。未来一段时间，债券市场仍将对哈萨克斯坦国家银行的货币政策信号以及通胀走势保持高度敏感。

据了解，债券属于债务类证券。投资者购买债券，实质上是向政府或企业提供借款。在债券到期后，发行方将按照约定向投资者偿还本金并支付利息。