欧盟官员：哈萨克斯坦在政治发展道路上迈出了大胆一步

（哈萨克国际通讯社讯）围绕哈萨克斯坦新宪法正式生效的“Shanyraq Dialogue”对话会日前在哈萨克斯坦驻比利时大使馆举行。与会欧盟官员积极评价哈萨克斯坦推进政治改革取得的进展，并表示支持该国继续深化政治现代化。

哈萨克斯坦驻比利时大使罗曼·瓦西连科在致辞中表示，新宪法正式生效标志着哈萨克斯坦政治现代化进入新阶段。哈萨克斯坦总统战略研究所所长詹多斯·沙伊马尔达诺夫向与会嘉宾介绍了哈萨克斯坦新的宪法模式及相关改革进展。

在讨论环节，欧盟中亚问题特别代表爱德华兹·斯季普赖斯表示，持续推进制度改革对于哈萨克斯坦具有重要意义。

欧洲对外行动署中亚司司长迪特马尔·克里斯勒表示，欧盟支持哈萨克斯坦推进政治转型，这一立场也已在哈萨克斯坦总统此前访问布鲁塞尔期间得到重申。

他指出，哈萨克斯坦持续推进政治改革，有助于提高公民参与政治事务的程度，增强政府问责，并推动国家进一步完善民主制度和宪法保障。