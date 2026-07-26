古特雷斯在阿萨德政权倒台后首次访问叙利亚

（哈萨克国际通讯社讯）联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在阿萨德政权倒台后首次访问叙利亚时表示，叙利亚不仅有机会实现战后重建，更有望建设一个稳定、包容和繁荣的国家。据联合国新闻网站报道，古特雷斯是在访问期间作出上述表态的。

古特雷斯在大马士革与叙利亚外交部长阿萨德·希巴尼共同举行的新闻发布会上表示，此次访问“意义重大”。他指出，自己曾担任联合国难民事务高级专员，之后又出任联合国秘书长，多年来一直与叙利亚人民保持密切联系。

古特雷斯表示，自2011年叙利亚爆发针对民众的大规模镇压以来，直至阿萨德政权倒台前，他一直没有前往叙利亚。

他说，尽管叙利亚人民多年来经历了苦难、悲痛和不确定性，但依然展现出坚韧不拔的精神和巨大的发展潜力。

古特雷斯表示：“今天，叙利亚迎来了新的历史机遇。这不仅是克服战争创伤的机会，更是建设一个稳定、包容、繁荣未来的重要契机。”

他指出，要实现国家重建，每一位叙利亚民众都应当感受到自己是国家未来的一部分。叙利亚的未来应由叙利亚人民自主决定，并建立服务于后代的国家治理体系。

古特雷斯同时表示，经历十多年冲突后，叙利亚无法在缺乏国际社会支持的情况下完成重建。

他说：“现在是国际社会支持叙利亚的时候了。帮助叙利亚重建不仅是一项人道主义责任，也是对和平、发展和地区稳定的重要投资。”

古特雷斯呼吁国际金融机构和发展伙伴支持叙利亚恢复经济和基础设施建设，推动基本公共服务恢复运行，创造更多就业机会，并为难民返乡提供支持。

古特雷斯重申，联合国坚定支持叙利亚的主权、独立和领土完整。

他说：“任何侵犯叙利亚主权和领土完整的行为都是不可接受的，必须立即停止。”

谈及戈兰高地问题时，古特雷斯强调，戈兰高地属于叙利亚领土，当前当地局势令人无法接受。

根据访问安排，古特雷斯还将分别会见叙利亚总统艾哈迈德·沙拉、叙利亚政府高级官员、联合国驻戈兰高地观察员部队代表，以及妇女组织和民间社会代表。

此外，古特雷斯还将于周一在叙利亚新一届人民议会发表讲话，随后启程前往塞浦路斯。