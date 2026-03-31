美媒：在中东部署的美军总兵力已超5万人

暂不清楚上述海军陆战队员所属美军第31海军陆战队远征队的具体任务。美国和以色列对伊朗发起军事打击已一月有余。按美国政府官员说法，美总统特朗普正考虑是否发起更大规模军事打击，如夺岛等地面行动。

据报道，美军通常在沙特阿拉伯、巴林、伊拉克、叙利亚、约旦、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国和科威特等国军事基地及周边水域部署兵力总计约4万人。随着伊朗战事持续，上述地区部署的美军人员已增至5万余人。这一数字还不包含“福特”号航母上的约4500人。这艘航母近期发生洗衣房起火等事故，3月23日撤离中东，27日抵达克罗地亚，暂不清楚其下一步航向。

另外，五角大楼近期下令陆军第82空降师约2000人增援中东，但这批空降兵的部署地点尚未公开。他们可能参与夺取伊朗石油枢纽哈尔克岛的行动，或与海军陆战队联合参与地面行动。

然而军事专家指出，即便美军出动5万人，也不足以支持发动任何大型地面行动。2023年10月新一轮巴以冲突爆发后，以色列对巴勒斯坦加沙地带发起的军事行动就动用了逾30万兵力。与加沙地带相比，伊朗国土广阔得多，且人口近亿。