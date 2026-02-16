伊利亚·米泽尔内赫在滑雪跳台比赛中创哈萨克斯坦历史最佳成绩

据哈萨克斯坦共和国旅游和体育部体育委员会消息，2024年江原道冬季青年奥运会冠军伊利亚·米泽尔内赫在资格赛中跳出了140.5米的全场最长距离，展现出强劲实力。

本次比赛前三名分别为：斯洛文尼亚选手多门·普雷夫茨以301.8分夺得冠军，日本选手仁井堂莲以295.0分获得亚军，波兰选手卡茨佩尔·托马西亚克以291.2分位列第三。

哈萨克斯坦选手方面，伊利亚·米泽尔内赫以281.6分获得第八名，达尼尔·瓦西里耶夫以235.9分位列第27名。

值得一提的是，伊利亚·米泽尔内赫在比赛中成功超越了多位世界级强手，包括奥运冠军德国选手菲利普·赖蒙德，以及挪威名将约翰·安德烈·福尔方和德国名将安德烈亚斯·韦林格，充分展现出哈萨克斯坦滑雪跳台项目的竞争力和发展潜力。

【编译：木合塔尔·木拉提】