08:30, 16 二月 2026 | GMT +5
伊利亚·米泽尔内赫在滑雪跳台比赛中创哈萨克斯坦历史最佳成绩
（哈萨克国际通讯社讯）在意大利瓦尔迪菲耶梅（Val di Fiemme）举行的2026米兰冬奥会滑雪跳台大跳台比赛中，哈萨克斯坦选手伊利亚·米泽尔内赫和达尼尔·瓦西里耶夫双双晋级决赛。其中，伊利亚·米泽尔内赫在资格赛阶段表现出色，成功跻身前十名，创造了哈萨克斯坦在该项目上的历史最佳成绩。
据哈萨克斯坦共和国旅游和体育部体育委员会消息，2024年江原道冬季青年奥运会冠军伊利亚·米泽尔内赫在资格赛中跳出了140.5米的全场最长距离，展现出强劲实力。
本次比赛前三名分别为：斯洛文尼亚选手多门·普雷夫茨以301.8分夺得冠军，日本选手仁井堂莲以295.0分获得亚军，波兰选手卡茨佩尔·托马西亚克以291.2分位列第三。
哈萨克斯坦选手方面，伊利亚·米泽尔内赫以281.6分获得第八名，达尼尔·瓦西里耶夫以235.9分位列第27名。
值得一提的是，伊利亚·米泽尔内赫在比赛中成功超越了多位世界级强手，包括奥运冠军德国选手菲利普·赖蒙德，以及挪威名将约翰·安德烈·福尔方和德国名将安德烈亚斯·韦林格，充分展现出哈萨克斯坦滑雪跳台项目的竞争力和发展潜力。
【编译：木合塔尔·木拉提】