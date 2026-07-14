阿利耶夫：哈萨克斯坦在双边重大合作项目中发挥战略作用

（哈萨克国际通讯社讯） 阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫在第三届舒沙全球媒体论坛上表示，阿塞拜疆与哈萨克斯坦双边关系持续快速发展，合作领域已涵盖解放区重建、交通运输、能源和数字基础设施建设等多个方向。

阿利耶夫首先感谢哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫以及哈萨克斯坦人民对纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡地区）重建工作给予的支持。

“感谢哈萨克斯坦总统对卡拉巴赫重建提供的帮助。哈萨克斯坦在菲祖利市援建了以哈萨克民族杰出人物库尔曼加泽命名的儿童创意中心，我与哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统共同出席了该中心的启用仪式。我们衷心感谢兄弟般的哈萨克斯坦人民为解放区重建提供的支持。”阿利耶夫说。

阿利耶夫指出，两国元首之间建立的高度互信，为深化双边合作和加强地区协作发挥了重要作用。

谈及区域互联互通合作时，他表示，作为里海沿岸国家，阿塞拜疆和哈萨克斯坦在推动大型交通运输项目方面具有关键作用。

“如果没有两国之间积极而密切的合作，里海地区任何大型交通项目都无法顺利实施。”

他表示，哈萨克斯坦正在积极推进港口和物流基础设施现代化建设。同时，哈萨克斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其四国合作机制运行成效显著，各方围绕协调运输费率政策、推进数字化建设、简化行政程序以及提升货物运输效率等方面持续深化合作。

阿利耶夫还提到，2024年，哈萨克斯坦、阿塞拜疆和乌兹别克斯坦三国领导人签署协议，将共同建设穿越里海海底的能源走廊。此外，一条连接哈萨克斯坦与阿塞拜疆的跨里海海底光纤通信电缆项目也正在推进，未来将成为地区数字基础设施的重要组成部分。

在能源合作方面，阿利耶夫表示，目前哈萨克斯坦石油正通过阿塞拜疆运输，这充分体现了两国在能源和交通运输领域合作达到较高水平。

谈及不久前对哈萨克斯坦的访问时，阿利耶夫表示，突厥斯坦市深厚的历史文化底蕴以及哈萨克斯坦对文化遗产的精心保护给他留下了深刻印象。

“我由衷高兴看到阿塞拜疆与哈萨克斯坦关系不断向前发展。衷心祝愿兄弟般的哈萨克斯坦不断取得新的成就，实现繁荣发展。”阿利耶夫在第三届舒沙全球媒体论坛上表示。

此前，哈萨克国际通讯社曾报道，哈萨克斯坦与阿塞拜疆正进一步扩大航空合作，未来将开通阿克托别、阿特劳至巴库的定期直飞航线。