哈萨克斯坦率先在中亚批准《东京公约》 强化学历互认与区域教育合作

教科文组织指出，批准《东京公约》是哈萨克斯坦持续推动高等教育体系与国际标准接轨的重要一步，有助于建立透明、可靠、公平的学历认证程序。

《东京公约》旨在加强亚太地区国家之间的学历互认与信息共享，提升高等教育体系之间的互信程度，促进学生和教师的学术流动，并推动区域教育空间更加一体化。

教科文组织方面表示，此举与哈萨克斯坦提出建设“中亚区域教育枢纽”的战略目标密切相关。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫曾在2024年8月8日发表的《中亚的文艺复兴：稳定发展与繁荣的道路》一文中提出这一愿景。批准公约将进一步增强国际社会对哈萨克斯坦国家资格体系及其认证机制的信任。

哈萨克斯坦科学和高等教育部长萨亚萨特·努尔别克表示，公约将简化学历和资格的相互承认程序，为本国毕业生进入亚太地区教育与职业市场创造更多机会，同时有助于吸引更多外国学生赴哈留学。

他指出，在全球知识经济背景下，此类决策将直接促进人力资本发展，并增强国家长期增长潜力。

《东京公约》于2011年通过，2018年生效，确立了学历认定透明度、质量保障、信息共享与公平性等原则。公约强调，应基于学习成果而非行政或程序性障碍进行资格评估。

多年来，教科文组织持续通过技术咨询与经验交流等方式，协助哈萨克斯坦提升学历认定能力。此次批准也与哈方加入《承认高等教育相关资历全球公约》的承诺形成协同效应，共同构建更加协调一致的全球学历互认体系。

教科文组织阿拉木图地区办公室主任阿米尔·皮里奇表示，哈萨克斯坦作为中亚首个批准《东京公约》的国家，展现了对包容、公平学历认定原则的坚定承诺。

根据相关程序，哈萨克斯坦将在向教科文组织递交批准书三个月后，正式成为《东京公约》缔约国。教科文组织表示，将继续通过政策对话、能力建设和与国家认证机构合作等方式，支持哈方有效落实公约内容。

【编译：达娜】