古特雷斯：在混乱世界中坚守《宪章》、追求公正和平并凝聚共识

在年底即将卸职的古特雷斯在讲话伊始向各国代表致以新年祝福，并表示：“今日，我将最后一次履行（向联大通报年度优先事项）这一职责。请相信，我将让2026年的每一天都充满意义。”

混乱的世界与多边主义的考验

古特雷斯指出，当前的国际环境以自我挫败的地缘政治分歧、公然践踏国际法以及对发展与人道主义援助的大幅削减为特征。他说，这正是当今时代的悖论：“当国际合作的必要性最为迫切之时，我们却最不愿加以运用并为之投资。”

他强调，尽管有人试图宣告国际合作已走到尽头，联合国不会放弃这一道路。他列举了联合国在人工智能治理、发展融资、气候行动以及在加沙、乌克兰、苏丹等地推动和平与提供人道援助方面的持续努力。

他表示，仅在未来几周内，联合国将启动人工智能独立科学小组，提出“超越GDP考量”高级别专家组建议，推进“联合国80周年倡议”月度会议，并提交关于部分发展实体潜在合并的初步评估，同时推进维和行动评估工作。

改革必须反映当今世界

古特雷斯指出，联合国80周年倡议旨在构建一个更高效、更协调、更具影响力的联合国体系。他强调，预算问题与会员国履行财政义务密切相关，当前状况完全不可持续。

他说，改革不能仅限于资源配置层面，而必须建立反映当今世界现实的机构体系。“1945年的问题解决之道，无法应对2026年的挑战。”

古特雷斯指出，全球经济格局正在变化，发达经济体在全球GDP中的份额持续下降，新兴经济体的规模、实力和影响力不断上升，南南贸易规模已超过北北贸易。他说：“我们的体制必须反映这个不断变化的世界。”改革国际金融、贸易机构以及安理会至关重要。

第一项原则：恪守《联合国宪章》

古特雷斯强调，必须全面而忠实地恪守《联合国宪章》。“《宪章》不是自助餐，而是固定套餐。”他说，《宪章》是国际关系、和平、可持续发展与人权的基石。

他警告说，当领导人选择性遵守规则、践踏国际法时，不仅破坏全球秩序，还在制造危险先例。他指出，国际法的侵蚀正在全球范围内以“4K高清画质”实时上演，其后果体现在非法使用武力、袭击平民和人道工作者、以违宪方式实施政权更迭以及对人权的践踏。

他还指出，权力和财富向少数人集中已构成对《宪章》原则的现实威胁。他提到，全球金融资产的43%掌握在最顶层1%的人手中，仅去年一年，全球500位最富有者的财富就增加了2.2万亿美元。

第二项原则：追求公正的和平

古特雷斯表示，和平是联合国一切行动的核心，但当前数百万人仍被困于冲突、饥饿和流离失所的循环之中。

在具体冲突问题上，他欢迎加沙停火第二阶段的启动，强调必须使人道主义援助渠道保持畅通、全面执行停火协议，并为依据国际法实现不可逆转的两国解决方案扫清道路。

关于乌克兰，他表示，必须依据《联合国宪章》、国际法和联合国决议，竭尽全力实现公正持久的和平。在苏丹问题上，他呼吁立即停火、重启谈判，启动全面包容、由苏丹主导的政治进程，并保护平民。

古特雷斯强调，止息枪声远远不够，和平不仅是制止战争，必须解决冲突根源。他指出，人类发展指数最低的十个国家中，有九个正处于冲突状态。

他还指出，可持续发展目标进展严重滞后，发展中国家面临财政空间有限和沉重债务负担，必须推进《塞维利亚承诺》的落实，改革国际金融体系。

在谈及人权时，他表示，公正的和平必须以国际法和人权为根基，并对伊朗的暴力镇压表示关切。他重申，绝不能在妇女权利问题上倒退，并强调联合国高层已实现性别均等。

与自然和平相处和气候行动

古特雷斯指出，气候混乱的世界不可能是和平的世界。气候变化正在加剧资源紧张、迫使人口流离失所，并破坏生态系统，而最无过错者却承受最严重后果。

他强调，尽管暂时性超过1.5摄氏度升温已不可避免，但必须将幅度和时间控制在最低水平，并尽快回归1.5摄氏度轨道。这要求立即减排，加快从化石燃料向可再生能源的公正、有序转型，并兑现适应气候变化及损失损害方面的承诺。

第三项原则：在分裂时代凝聚共识

古特雷斯指出，世界各地社会正面临种族主义、民族主义排外思想和宗教偏执加剧的风险，虚假信息和煽动性言论正在侵蚀社会凝聚力。

他说，许多人感到被时代抛弃，认为全球化和技术进步削弱了自身前景。面对人口流动和人口结构变化，各国必须建设包容的社会，而不是构建壁垒。

古特雷斯强调，国家有权依法管理边境，但移民和难民的权利必须得到尊重和保护。建设包容社会需要投资于社会凝聚力、教育、体面工作和社会保障。

永不言弃

古特雷斯表示，联合国是一份鲜活的承诺——尽管存在分歧，各国仍将携手解决问题。他说：“事关重大，刻不容缓。让我们恪守这份承诺。永不言弃。”