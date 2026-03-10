哈萨克斯坦葵花籽油在中国市场份额升至36%

在日前于上海举行的“Chinese Grains & Oils Congress 2026”国际会议上， 哈萨克斯坦国家油料作物加工协会主席亚迪卡尔·伊布拉吉莫夫表示，哈萨克斯坦油脂产品在中国市场的影响力正在持续提升。

据介绍，2025年哈萨克斯坦向中国出口油脂产品达44万吨，同比增长44%；出口收入达到3.12亿美元，同比增长37%。其中，哈萨克斯坦在中国葵花籽油进口来源国中排名第二位，市场份额达到36%。

伊布拉吉莫夫指出，出口规模的扩大不仅得益于中国市场需求增长，也与物流效率的显著提升密切相关。自2024年初起，国家油料作物加工协会与哈萨克斯坦国家铁路公司（kazakhstan temir zholy，KTZ）合作，在多斯特克—阿拉山口口岸启动植物油转运试点项目，通过优化运输流程提高跨境运输效率。

项目实施后，中国方向的运输计划执行率已超过90%，而在2023年这一指标仅为40%，物流效率明显提升。

与此同时，双方还在持续探索新的运输模式。2026年3月，油料作物加工企业国家协会与哈萨克斯坦铁路公司再次启动新的试点项目，计划使用粮食运输车皮向中国出口葵花籽粕。该机制建立在此前已验证有效的植物油运输体系基础之上，旨在进一步扩大油料副产品对华出口规模。

【编译：达娜】