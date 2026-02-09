迪玛希监制音乐节目在中国首播引发热潮 单日吸引1.02亿人次观看

据迪玛希官方网站发布的消息，中国湖南卫视的统计数据显示，该节目在中国CVB、CSM以及CSM71等区域卫星频道中收视率排名第一，在KuYun和Huanwang等平台的榜单中同样位居前列。

迪玛希官方网站介绍称，节目首播后迅速获得国际媒体关注，并在哈萨克斯坦和中国主流媒体中引发积极反响。中国官方媒体《中国日报》、People’s Daily English以及 Audiovisual China等均对该项目给予高度评价，认为节目在艺术水准和国际传播方面展现出较高水平。此外，哈萨克斯坦驻华使馆也对该音乐项目进行了推介。

节目首播当日即在网络平台形成热议话题，关注度持续攀升。首期舞台汇聚来自六个国家的八位艺术家同台演出，迪玛希本人也带来了独具特色的音乐呈现，评论界将其形容为“丝绸之路的声音”。

据悉，《声起地平线》每周四22:00在芒果TV与湖南卫视同步播出。节目第一轮比赛的优胜者为哈萨克斯坦青年歌手努尔扎斯·萨德尔巴耶夫。

【编译：木合塔尔·木拉提】