西哈州在中国南京开设投资和贸易代表处

据西哈州州政府消息，该代表处位于中亚-中国合作中心大楼，是哈萨克斯坦首个在地区层面设立的外商投资代表处。新的办公场所将使阿赫贾伊克地区企业家与中国企业家之间能够直接开展业务往来。

西哈州州长纳瑞曼·托列哈利耶夫率团出席代表处开幕仪式，并与中国企业代表举行了会谈。

会谈期间，州长介绍了西哈州的投资潜力，并就具体项目进行了洽谈。最终，中方表示有意在该地区建设两座大型生产基地：一座是生活垃圾回收厂，另一座是羚羊角药材生产企业。

- 西哈萨克斯坦地区与江苏省的伙伴关系建立在相互信任和稳固的商业关系之上。我们随时准备提供一切必要的支持。任何出现的问题都将由我亲自处理。-托列哈利耶夫说。

Фото: БҚО әкімдігі

中国投资者对西哈萨克斯坦州提出的项目尤为感兴趣。他们计划对高鼻羚羊肉进行深度加工，用羚羊角制成药材，用肉制成食品，用皮制成服装。他们还计划利用生活垃圾生产可重复利用的产品。

江苏苏豪控股集团有限公司副总裁丁海表示，两个工作组将于近期访问西哈萨克斯坦，研究实施这些项目的可能性。

- 一个小组将研究高鼻羚羊肉加工领域，另一个小组将研究生活垃圾的分类和处理方向。我们还邀请了科研机构的专家参与这项工作。工厂的规模和产能将根据当地原材料资源和生产潜力确定。-他说。

访问期间，哈萨克斯坦代表团参观了中煤天然气公司，了解了该公司的现代化技术。中方提出了在乌拉尔市建设新火电厂的建议。

据悉，此次会谈在哈萨克斯坦驻中国大使馆的支持下举行。

【编译：小穆】