哈萨克斯坦拟在中国市场放开后增加公牛出口配额

根据文件，对一定年龄范围内公牛和公羊实行的出口配额制度将再延长6个月。

同时，12月龄以上公牛（欧亚经济联盟对外经济活动商品名称，即TN VED EAEU代码为0102）的出口配额增加了近42%，达到8.5万头（之前的配额为6万头）。6个月以上的公羊（12月龄以下）（TN VED EAEU代码为0104）出口配额保持在12万只。此前的配额自2024年2月2日起生效。

从草案可以看出，农工综合体面临增加加工量和提升加工农产品出口额的任务，出台配额限制目的是防止牲畜的大规模出口，将其留在哈萨克斯坦进行屠宰和加工。

但今年哈萨克斯坦牲畜出口商将进入中国市场，因此，有必要增加12月龄以上公牛的出口配额。

此前报道显示，2024年2月，中国解除已经实施两年多的口蹄疫限制，6月，首批20吨哈萨克牛肉出口到中国。同样在2月，自2005 起生效的哈萨克斯坦家禽产品进口禁令也被解除。

7月初，哈萨克斯坦农业部与中国海关总署签署了《中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国关于哈萨克斯坦活体肉牛输华兽医检疫要求和动物健康保护议定书》。

哈萨克斯坦副总理塞利克·朱曼哈林此前指出，未来几年中国阿拉山口市将建立一个大型肉类加工厂，计划每年购买8万头哈萨克斯坦肉牛。

【编译：木合塔尔·木拉提】