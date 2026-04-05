08:32, 05 四月 2026 | GMT +5
哈萨克斯坦率先在中亚实现玉米提取氨基酸生产
（哈萨克国际通讯社讯）位于江布尔州楚河县“丝绸之路”经济特区的中国Shengtai Biotech Co., Ltd. 工业园项目建设正在持续推进。该项目以玉米深加工为核心方向，随着首批产品顺利产出，哈萨克斯坦也由此成为中亚地区首个实现玉米提取氨基酸生产的国家。
据江布尔州政府消息，该大型投资项目分三期实施，目前首期建设已基本完成。企业主要从事氨基酸产品生产，核心产品包括异亮氨酸、亮氨酸、缬氨酸、苏氨酸、谷氨酰胺和瓜氨酸等。
值得关注的是，2026年3月21日，该企业已成功产出首批产品——异亮氨酸和亮氨酸（处于技术调试模式）。这意味着，哈萨克斯坦首次实现该类产品本土化生产，同时也成为整个中亚地区率先布局这一领域的国家。此次投产的产品属于支链氨基酸，是人体所必需的重要氨基酸。
目前，企业正继续推进产线调试和工艺优化，力争尽快实现全面达产。
从项目规模来看，该工业园总投资额达15亿美元，占地面积约400公顷。项目全部建成投产后，工厂预计每年可加工300万吨玉米，并创造约1700个就业岗位。
根据规划，项目未来生产的相关产品将面向中亚、欧洲、非洲及美洲市场出口，这不仅有助于提升哈萨克斯坦农产品深加工能力，也将进一步增强其在区域生物制造和精深加工产业链中的地位。
资料显示，Shengtai Biotech Co., Ltd是在哈萨克斯坦实施玉米深加工重大投资项目的企业，为中国Seres Biotech B.V.旗下子公司，而后者隶属于全球主要氨基酸生产企业之一的Fufeng Group。
【编译：达娜】