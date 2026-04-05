哈萨克斯坦率先在中亚实现玉米提取氨基酸生产

据江布尔州政府消息，该大型投资项目分三期实施，目前首期建设已基本完成。企业主要从事氨基酸产品生产，核心产品包括异亮氨酸、亮氨酸、缬氨酸、苏氨酸、谷氨酰胺和瓜氨酸等。

值得关注的是，2026年3月21日，该企业已成功产出首批产品——异亮氨酸和亮氨酸（处于技术调试模式）。这意味着，哈萨克斯坦首次实现该类产品本土化生产，同时也成为整个中亚地区率先布局这一领域的国家。此次投产的产品属于支链氨基酸，是人体所必需的重要氨基酸。

目前，企业正继续推进产线调试和工艺优化，力争尽快实现全面达产。

从项目规模来看，该工业园总投资额达15亿美元，占地面积约400公顷。项目全部建成投产后，工厂预计每年可加工300万吨玉米，并创造约1700个就业岗位。

根据规划，项目未来生产的相关产品将面向中亚、欧洲、非洲及美洲市场出口，这不仅有助于提升哈萨克斯坦农产品深加工能力，也将进一步增强其在区域生物制造和精深加工产业链中的地位。

资料显示，Shengtai Biotech Co., Ltd是在哈萨克斯坦实施玉米深加工重大投资项目的企业，为中国Seres Biotech B.V.旗下子公司，而后者隶属于全球主要氨基酸生产企业之一的Fufeng Group。

【编译：达娜】