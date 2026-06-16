世界杯H组首轮：比利时、乌拉圭双双战平 四队同积1分

（哈萨克国际通讯社讯）2026年世界杯H组首轮比赛全部结束。比利时队与埃及队1:1握手言和，乌拉圭队同样以1:1战平沙特阿拉伯队。首轮过后，H组四支球队均积1分，出线形势扑朔迷离。

世界排名长期位居前列的比利时队赛前被视为本届世界杯冠军热门之一。尽管外界普遍认为“欧洲红魔”抽到了一个相对轻松的小组，但由穆罕默德·萨拉赫（Mohamed Salah）领衔的埃及队展现出强劲竞争力。

比赛第19分钟，埃及队率先打破僵局，埃马姆·阿舒尔（Emam Ashour）抓住机会攻入一球，帮助球队取得领先。易边再战后，比利时队持续加强攻势，并在第66分钟凭借埃及后卫穆罕默德·哈尼（Mohamed Hany）的乌龙球扳平比分。最终，双方1:1战平，各取1分。

在另一场比赛中，沙特阿拉伯队与乌拉圭队同样战成1:1平。

第41分钟，沙特后卫阿卜杜勒拉赫·阿尔-阿姆里（Abdulelah Al-Amri）在角球进攻中补射破门，为球队取得领先。由埃尔韦·雷纳尔（Hervé Renard）执教的沙特队在比赛大部分时间里占据主动，一度接近爆冷取胜。

下半场，乌拉圭队加强进攻，并在比赛第80分钟扳平比分。费德里科·比尼亚斯（Federico Viñas）头球攻门被扑出后，马克西·阿劳霍（Maxi Araújo）迅速跟进补射得手。

比赛最后阶段，乌拉圭队试图完成逆转，但沙特门将穆罕默德·阿尔-奥瓦伊斯（Mohammed Al-Owais）多次作出关键扑救，帮助球队守住平局。

此前进行的H组另一场比赛中，西班牙队意外以0:0战平世界杯新军佛得角队。

首轮比赛结束后，H组四支球队均积1分，暂时形成均势。

值得一提的是，2026年世界杯是历史上规模最大的一届世界杯。共有48支球队晋级决赛圈，分为12个小组展开角逐，其中32支球队将进入淘汰赛阶段，冠军争夺将从1/16决赛开始。