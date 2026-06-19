哈萨克老奶奶挑战滑翔伞走红网络 网友：我还以为是AI！

据Instagram用户@alma.janalina发布的信息，这位勇敢的挑战者正是她74岁的母亲。视频作者在配文中写道：“我妈妈今年已经74岁了……可她竟然敢挑战这个！大家觉得怎么样？”

镜头里，在专业滑翔伞教练的陪同下，这位老人从山间起飞，缓缓升入高空。面对脚下绵延的群山和眼前辽阔的天空，她显得格外从容，脸上始终挂着轻松的笑容。飞行途中，她甚至还愉快地哼起了歌曲，举手投足间流露出对生活的热爱与豁达。

这一令人难忘的瞬间迅速在网络上传播开来，也收获了众多网友的点赞与祝福。评论区里，大家纷纷为这位老奶奶的勇气喝彩，称赞她活出了令人羡慕的人生态度。

网友们纷纷留言道：“我一开始还以为这是AI合成的视频，没想到竟然是真的！”“太厉害了！看着奶奶在空中一点都不害怕，我隔着屏幕都紧张得手心冒汗。祝她健康长寿，永远保持这样的笑容！”

74岁的年纪，对于很多人来说或许意味着安于平淡，但这位老人却用一次飞向蓝天的尝试告诉人们：只要心中依然怀揣热爱，人生永远都可以拥有新的高度。