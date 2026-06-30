哈美商界签署战略备忘录 共推投资与产业合作深化

该文件旨在进一步加强两国工商界之间的直接交流，推动联合投资项目落地实施，并持续深化双方机构层面的合作关系。

出席会议的包括哈美两国政企界人士、跨国公司高管、金融机构负责人以及行业专家。双方围绕进一步拓展双边经贸与投资合作路径等议题进行了深入交流与探讨。

“阿塔梅肯”国家企业家商会主席哈纳特·沙尔拉帕耶夫在会上表示，当前哈美两国伙伴关系已逐步超越传统贸易合作范畴，正加快向联合生产、技术合作以及新型投资项目开发方向转型。

—我们不仅关注资本引入，更重视现代化生产体系的构建、技术转让的推进以及创新产业的培育，并共同挖掘新的经济增长点。哈萨克斯坦正在推动形成一种能够为双边经济创造长期价值的合作模式，-沙尔拉帕耶夫说道。

会议期间，双方重点围绕关键矿产与稀有金属开发、跨里海国际运输路线发展，以及数字经济、人工智能、金融科技和农业综合产业等领域的潜在联合项目交换了意见。

壳牌、西屋制动、万事达卡、雪佛龙、苹果、霍尼韦尔、花旗、埃克森美孚、贝克休斯、卫讯全球等多家跨国企业代表出席了本次圆桌会议。