阿斯塔纳—伊斯兰堡：哈巴战略对话进入“项目化”阶段

此次访问被视为哈萨克斯坦与巴基斯坦双边关系的重要转折点——双方正从以政治沟通为主的合作模式，迈向以具体项目、物流通道、合同机制和市场准入为核心的“项目化合作阶段”。

这一变化不仅关乎双边关系本身，也折射出哈萨克斯坦在当前全球供应链高度不稳定背景下，对外经济战略的深层调整。

从“远距离伙伴”到现实经济节点

长期以来，哈萨克斯坦与巴基斯坦虽保持稳定政治接触，但经济合作规模与两国的地理位置和潜力并不匹配。如今，这一认知正在发生改变。

对哈萨克斯坦而言，巴基斯坦不再只是南亚市场之一，而是通向阿拉伯海港口的重要出口方向，为国家构建多元化外贸与物流通道提供现实选择。在单一或少数传统路线风险不断上升的背景下，这一“南向通道”被赋予了战略意义。

哈萨克斯坦外交部下属对外政策研究机构副理事长马纳尔别克·卡巴济耶夫指出，此次访问并非一次性外交行为，而是更大范围区域外交与经济转型的一部分。

Фото: sszi.kz

他表示，一方面，访问旨在深化双边合作并赋予其更强的项目属性；另一方面，也契合中亚与南亚互联互通不断加强的区域趋势。哈萨克斯坦将巴基斯坦视为南亚关键伙伴，而巴方则把哈萨克斯坦视作中亚最大经济体和欧亚重要连接枢纽，这使双方对话具备了真正的战略深度。

贸易增长显著，但结构仍待优化

数据显示，2025年1—11月，哈巴双边贸易额达1.013亿美元，同比增长2.1倍。其中，哈萨克斯坦对巴出口增长尤为明显，达到5640万美元（增长5倍），进口为4490万美元（增长19.9%）。

但从结构看，贸易增长高度集中：原油出口占哈萨克斯坦对巴出口总额的93.8%（5290万美元）。这一结构虽带来短期跃升，却也意味着一旦该商品出现波动，整体贸易规模容易回落。

与此同时，哈萨克斯坦还向巴基斯坦出口豆类、亚麻籽、谷物和燕麦等农产品，但2025年部分品类出现下滑，洋葱、大蒜出口中断，部分农产品供应不稳定，反映出农业贸易仍受物流与市场条件制约。

巴基斯坦对哈出口则体现出经济互补性，主要包括土豆、柑橘、药品、服装和针织品。其中，土豆进口额大幅增至928万美元，而成品药品进口则下降至551万美元。

专家指出，若贸易结构无法实现多元化，双边贸易仍将“随单一商品起伏”，难以形成稳定增长曲线。

项目逻辑：投资、农业、制药与IT

在官方合作框架中，政治互信只是基础，真正的重点在于具体项目落地。

Фото: Canva

双方明确的优先合作领域包括：

农业与农产品加工

能源与基础设施

物流与运输

制药产业

信息技术与数字经济

哈萨克斯坦关注扩大粮食和油料作物出口，并推动本地及联合加工项目；巴基斯坦则在制药和数字技术领域具备成熟产业基础，具备合作潜力。

特别值得注意的是，农业领域的一系列植物检疫和兽医合作文件虽技术性较强，却直接决定着农产品是否能够顺利、低成本进入对方市场，是项目能否持续运行的关键前提。

在投资层面，双方计划签署与巴基斯坦 Fauji 集团的合作备忘录，建立联合投资平台，有望把合作从意向层面推向资金与制度层面。

核心抓手：物流与通道

在当前阶段，物流已成为哈巴合作的“核心变量”。

哈萨克斯坦关注的不仅是贸易数据增长，更是能否建立成本可控、周期可预测、规则清晰的稳定通道。官方文件已明确提及对卡拉奇港和瓜达尔港的兴趣，并探索经阿富汗和伊朗的多式联运路线。

Фото: Canva

专家指出，通过对接巴基斯坦港口体系、中国—巴基斯坦经济走廊与中间走廊，双方有可能构建新的“欧亚—南亚”物流链条，从而缩短运输周期、分散风险、提升区域贸易韧性。

因此，此次访问文件包中特别纳入了铁路、海运合作备忘录以及过境贸易协定。在缺乏统一过境规则的情况下，企业往往面临流程碎片化与不确定性，而这些文件正是为解决这一瓶颈而设。

不止于经济：人文与长期稳定性

分析人士指出，稳定的经济合作离不开人文与社会联系。双方计划在伊斯兰堡设立亚萨维、萨特帕耶夫和阿里·法拉比中心，并建设“友谊”体育中心，同时推进2026—2027年文化与人文交流计划。

这些举措不追求短期效果，却能在长期内增强互信，为经济合作提供稳定社会基础。

结语：从方向到机制

综合来看，此次访问的关键不在于签署文件数量，而在于能否启动真正可运行的机制。

短期内，预计将出现：

农产品出口扩大

投资项目启动

试点物流路线落地

商务与专家交流明显升温

从更宏观的角度看，问题只有一个：哈萨克斯坦能否在2026年，将南亚从“遥远方向”转变为现实可用的经济通道。

如果答案是肯定的，那么此次阿斯塔纳—伊斯兰堡的对话，确实已不再停留在战略表述层面，而是进入了真正的“项目时代”。

【编译：达娜】