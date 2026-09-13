战后加沙：和平计划为何迟迟难以落地

（哈萨克国际通讯社讯）加沙停火协议生效已近一年，但当地局势仍未真正稳定。大规模战事虽然基本停止，零星空袭和军事行动却仍在持续。哈通社记者梳理发现，哈马斯解除武装、以色列军队撤离、加沙治理权移交以及战后重建等关键问题相互牵制，使和平计划至今难以进入实质性实施阶段。

目前，有关各方仍在讨论哈马斯解除武装、将加沙治理权移交新的巴勒斯坦行政机构，以及重建遭战争严重破坏的加沙地带等问题。

然而，多数安排仍停留在谈判层面。以色列军队继续控制加沙大部分地区，空袭和军事行动尚未完全停止，和平计划因此迟迟无法进入下一阶段。

停火协议生效，但枪声并未完全停止

在美国、埃及、卡塔尔和土耳其斡旋下达成的停火协议于2025年10月生效，结束了加沙地带的大规模战争。然而，此后当地仍不时发生空袭和地面军事行动。

以色列方面表示，相关行动旨在防止新的袭击，并阻止哈马斯恢复军事基础设施。哈马斯则指责以方违反停火协议，阻碍和平计划继续实施。

近期规模较大的一次行动发生在9月1日。以色列特种部队在加沙城展开行动，抓获哈马斯内部安全部门一名重要人物穆因·阿拉比。行动期间的袭击造成6名巴勒斯坦人死亡，其中包括儿童。

据加沙卫生部门数据，自停火协议生效以来，以色列方面的军事行动已造成1300多名巴勒斯坦人死亡。以色列则称，同期有4名以军士兵在巴勒斯坦武装组织发动的袭击中死亡。

Фото: t.me/gazaalanpa

这意味着，停火机制虽然终止了大规模战斗，却并未给加沙带来真正意义上的和平。现行安排仍为以色列针对哈马斯实施特定军事行动留下空间。

谁应该迈出第一步？

目前谈判面临的核心问题之一，是哈马斯应当首先解除武装，还是以色列军队应当首先开始撤离。

7月30日，美国总统唐纳德·特朗普宣布，一份旨在推动哈马斯及其他巴勒斯坦武装组织分阶段全面解除武装的路线图已经制定。根据计划，加沙的民政治理和内部安全事务将移交给加沙管理全国委员会。

哈马斯及其他巴勒斯坦组织的武器需要停止使用并交由该委员会控制，军事设施、武器库和地道则应在国际监督下拆除。路线图同时规定，相关武器不会移交给以色列或任何非巴勒斯坦方面。

与此同时，在哈马斯逐步交出武器后，以色列军队也应从目前控制的地区分阶段撤离，整个过程由国际委员会和国际稳定部队监督。

问题也恰恰出现在这里。

Фото: t.me/Xinghhw

哈马斯认为，以色列首先应停止军事行动并开始撤军，之后才可能进一步讨论武器问题。以色列则坚持，在哈马斯完全解除武装之前，以军不会从目前的“黄线”后撤。

一名未具名以色列官员此前向路透社表示，在哈马斯交出武器之前，以色列军队不会撤离“黄线”。

哈马斯方面则要求以色列首先停止袭击并履行此前作出的承诺，之后才愿意讨论将武器交由新的巴勒斯坦行政机构保管。

由此形成了当前和平进程中最难破解的僵局：双方都要求对方首先采取行动。

政府宣布解散，旧有治理体系仍在运转

今年7月，哈马斯宣布解散其在加沙的政府，并表示准备将治理权移交给加沙管理全国委员会。

这一新机构由巴勒斯坦工程师、前官员阿里·沙阿特领导，计划负责恢复政府机构、公共事业、警务、医疗和教育体系，同时承担国际援助分配和战后重建协调工作。

但宣布移交权力并不意味着治理体系已经完成转换。

目前，原有政府部门以及由哈马斯任命的工作人员仍在继续工作，哈马斯也继续负责其控制地区的安全和警务事务。

与此同时，阿里·沙阿特领导的委员会尚未进入加沙开展实际治理，而是在开罗办公，与可能为加沙重建提供资金的国家和国际组织举行磋商，并制定相关方案。

以色列外交部长吉迪恩·萨尔将哈马斯宣布解散政府称为“战术性举措”。他认为，只要哈马斯继续拥有武装力量以及受其控制的安全机构，就仍可能对任何新的民事行政机构施加影响。

“黄线”正在成为事实上的分界线

政治谈判陷入僵局的同时，加沙地带内部的空间分割正在逐渐固化。

目前，以色列军队控制着加沙60%以上的区域。以方称，控制这些地区是为了防止再次遭到袭击。

与此同时，约200万巴勒斯坦人集中在加沙约30%的土地上，其中相当一部分地区已经遭到严重破坏或成为帐篷营地。战前用于种植和其他农业生产的大量土地，如今处于以军控制区或靠近“黄线”。

Инфографика: Forensic Architecture

据国际媒体和研究机构公布的信息，用于划分双方控制区域的混凝土路障正在向巴勒斯坦居民区方向移动。研究机构Forensic Architecture的分析显示，过去一年，以色列在加沙的实际控制范围已从53%扩大至64%。

随着新的军事据点和防御工事不断出现，“黄线”正逐渐从临时军事分界线演变为事实上的长期边界。

今年4月，以色列又在“黄线”以西数百米处设置所谓“橙线”，用于加强区域管控并限制人道主义机构的活动。以方表示，这一措施不会影响当地巴勒斯坦居民。但此后，以军开始将两条线之间的巴勒斯坦居民迁离，并加强对相关土地的控制。

今年5月底，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡曾表示，已要求军方实际控制加沙多达70%的区域。

如果目前局面持续，原本临时性的军事分区可能长期化，同时进一步压缩未来可用于居民住房、农业生产和战后重建的土地。

联合国粮食及农业组织估计，目前加沙仅约3%的农业用地未遭破坏且仍可使用。战前，农业和渔业曾是约56万居民主要或补充性的生计来源。

人道主义状况同样严峻。世界粮食计划署数据显示，加沙每5个家庭中就有1个家庭每天只能吃一顿饭，近一半家庭在过去一个月至少有一次完全没有食物。

大规模重建也尚未真正启动。要启动全面重建，加沙治理权需要完成移交，武装组织解除武装，以军撤离问题也必须得到解决。在这些条件具备之前，系统性重建很难展开。

以色列选举令解除武装进程进一步推迟

美国原计划推动哈马斯在以色列议会选举前开始交出武器。8月17日，美国特使贾里德·库什纳表示，首批武器可能在30天内移交给新的巴勒斯坦行政机构。

然而，据《以色列时报》报道，参与谈判的三个国家的外交官认为，这一计划难以按照原定时间表实施，而主要障碍之一是以色列方面的立场。

按照和平委员会提出的方案，解除武装应分阶段进行：一个地区确认完成武器处置后，以军便从该地区撤离。

内塔尼亚胡对此持不同立场。他主张整个加沙首先实现全面解除武装，之后以色列军队才从“黄线”撤退。

Фото: x.com/IsraeliPM

库什纳在与内塔尼亚胡会晤时曾建议，以军仅在面临直接威胁时发动袭击。但内塔尼亚胡表示，针对参与2023年10月7日袭击的人员，相关军事行动仍有必要继续。

此后，哈马斯向参与谈判的国家表示，在以色列停止袭击之前不会交出武器。

另一项现实障碍是，未来由谁接收哈马斯的武器、又由谁在以军撤离后负责当地安全，目前仍没有明确答案。

以色列尚未允许拟加入新巴勒斯坦警察部队的人员前往埃及接受培训。有关组建国际稳定部队的谈判也仍在继续，但其何时能够进入加沙尚未确定。

今年7月，内塔尼亚胡办公室曾表示，以色列已同意由与其保持友好关系的国家派遣小规模部队进入加沙。但一个月后，以方又表示，国际部队进驻加沙仍未获得最终许可。

据《以色列时报》报道，美国可能要等到10月27日以色列议会选举结束后，再继续推动和平计划。该报消息人士同时指出，目前尚未作出最终决定，但谈判确实没有取得明显突破。

加沙居民迁移问题再次进入政治议程

在哈马斯解除武装与以军撤离之争尚未解决之际，将部分加沙居民迁往其他国家的问题也再次浮现，并在以色列10月27日议会选举前重新进入政治议程。

9月3日，以色列国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔提出一项为期7年的加沙居民“自愿迁移”计划，并建议下一届政府成立专门负责人口迁移事务的部门。

其所属政党成员提出，土耳其、埃塞俄比亚和刚果民主共和国等国可能成为加沙居民的迁移目的地。

Фото: Dawoud Abo Alkas/Anadolu

目前，这并非以色列政府正式批准的政策，而只是本-格维尔及其政党提出的方案。不过，以色列国防部长伊斯雷尔·卡茨也表示，他认为加沙问题的最终解决难以完全排除部分居民迁往其他地区的可能性。

美国此前表示，不支持强迫巴勒斯坦人离开加沙。阿拉伯国家同样反对以强制方式改变加沙现有人口结构。

在加沙基础设施遭到严重破坏、适宜居住和生产的土地持续减少、重建又迟迟无法全面启动的情况下，有关人口迁移的主张进一步加剧了外界对当地未来的担忧。

目前，新行政机构尚未真正接管加沙，国际稳定部队尚未部署，哈马斯没有解除武装，以色列军队也没有撤离。大规模战事虽然已经停止，但加沙冲突距离真正结束仍有相当距离。

接下来，谁将真正掌握加沙治理权，以及政治协议能否从纸面安排转化为现实，将成为决定加沙战后走向的关键。