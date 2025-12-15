哈萨克斯坦投资战略：机遇与挑战并存

不过，专家指出，投资领域仍存在亟需系统梳理和明确战略的问题。哈萨克国际通讯社分析员结合专家观点，对当前投资格局与面临的挑战进行了梳理。

主要投资来源国结构清晰

据哈萨克斯坦国家银行数据，今年对哈投资最多的国家包括荷兰、瑞士、俄罗斯、中国和阿联酋。

其中，荷兰作为国际公司和控股结构的重要金融枢纽位居首位，相关投资多为跨国公司进入哈萨克斯坦的“合法入口”。近三年来，来自东方国家和阿拉伯国家的资本合作也持续升温。

中国重点投资于跨里海运输走廊建设、绿色能源、工业及石油化工项目；阿联酋和卡塔尔则在金融、石油化工、交通物流、银行业和数字化领域布局战略性投资。来自俄罗斯的投资额为11.4亿美元，主要与地缘政治背景下俄罗斯企业迁移、以及在哈新设生产和服务型企业有关。

投资结构反映经济转型方向

从行业分布看，投资流向清晰反映了国家发展战略。制造业吸引投资20.4亿美元，体现出推动经济多元化的资本导向；批发和零售贸易领域获得21.6亿美元投资，显示内需增长、物流体系完善及国际零售业扩张带来的吸引力。

金融领域吸引投资17.5亿美元，主要用于银行资本补充、保险和金融科技项目发展。相比之下，建筑业仅获得1.577亿美元投资，这与房地产市场降温及利率上行密切相关。

国家政策为投资注入新动力

国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在今年的国情咨文中强调，应加大对制造业的投资力度，并要求政府以全新视角推进投资政策。

总统指出，在吸引大型投资者的同时，也要加强与中小投资者的合作，明确资金需求方向、用途和规模，使“投资订单”真正对接产业需求。同时，国情咨文高度重视投资者权益保护，并提出将“非法资产返还委员会”更名为“投资者权益保护委员会”的建议。专家认为，此举有助于改善整体投资环境。

东哈萨克斯坦州S·阿曼若洛夫大学副校长叶尔卡特·穆卡扎诺夫表示，投资增长将提升劳动生产率、增加附加值，从而改善民生水平。

中长期投资目标明确

在政府和参议院近期讨论基础上，2026—2028年宏观经济稳定与民生改善计划逐步成型。根据规划，当前投资规模约占GDP的16%—17%，目标是提升至23%—24%。

副总理兼国家经济部长塞利克·朱曼哈林表示，到2029年前计划吸引约2800亿美元投资，但实际需求高达4000亿美元，约1200亿美元的缺口将通过“巴伊铁列克”控股集团实施的前瞻性经济政策加以弥补。

新一轮投资政策的核心举措包括建立国家投资平台、推出确保25年法律稳定性的特别协议，以及将“巴伊铁列克”集团资本化至1万亿坚戈，以系统性支持实体经济发展。

专家：投资进入新周期

经济学家艾巴尔·奥尔扎耶夫认为，哈萨克斯坦有能力实现既定投资目标。当前投资重点已从单一资源型领域转向深加工、化工、农工综合体、食品加工和机械制造，这些行业具备更强的乘数效应。

他指出，哈萨克斯坦拥有较完善的投资法律和保障体系，引入英国法原则，投资争议可在国际仲裁机构解决，因此对外资仍具有吸引力。

此外，国际评级改善也成为积极信号。标准普尔将哈萨克斯坦信用评级展望从“稳定”上调至“积极”。专家认为，制度改革、严格的财政规则以及经济多元化进程，正在增强投资者信心。

制造业与农业投资持续增长

外交部投资委员会主席加比多拉·奥斯潘库洛夫表示，制造业在投资结构中的占比已从16%提升至26%。机械制造逐步推进，北哈州引入德国企业生产农业机械，萨兰市发展公共交通和轮胎制造，家电生产也在布局中。

在农业领域，中国企业已启动小麦深加工项目，使农产品不再以原料形式出口，而是在国内形成附加值，创造就业并开发200多种产品。玉米和煤炭深加工项目也在同步推进。

区位优势与绿色转型并行

奥斯潘库洛夫指出，物流条件是投资者选址的重要考量。哈萨克斯坦地处欧亚交通要冲，境内贯穿13条国际运输走廊，其中跨里海中部走廊尤为关键，未来有望将货物运输时间缩短至一天以内。

在绿色经济方面，哈萨克斯坦计划到2060年实现低碳转型，预计需吸引约6100亿美元投资。目前，已有多家外国投资者参与相关项目。

挑战仍需正视

与此同时，专家也指出制约因素。行政流程冗长、官僚主义、司法信任度不足、项目推进缓慢，以及能源成本较高，均影响投资效率。一些地区在项目落地和责任落实方面仍显不足。

国家元首此前已要求赋予政府投资总部更大权限，加快项目实施进度。数据显示，在该机制推动下，总额约800亿美元的项目已进入实质实施阶段。

分析认为，尽管工业项目潜力巨大，但其成效仍取决于投资环境质量、项目服务效率以及地方执行力。若改革举措落实到位，工业化进程有望为经济增长提供长期、稳定支撑。

