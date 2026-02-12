核裁军为何曾符合各方利益

冷战后期，美苏围绕削减战略核武器展开谈判。1991年7月，在苏联解体前夕，经过长达六年的艰难磋商，双方签署了《削减战略武器条约》（SNV-1）。条约规定将各自核弹头数量削减至6000枚以内。尽管当时实际核弹头数量远高于这一数字，但条约通过限制运载工具数量，实现了实质性削减。

20世纪80年代中期，苏联包括战术核武器在内的核弹头数量一度高达4万枚。到1991年签约时，美苏双方各自约拥有2.3万枚核弹头。削减至6000枚，被视为冷战结束后迈出的关键一步。

对当时深陷政治与经济危机的苏联而言，签署协议既是缓解沉重军费负担的现实选择，也有助于改善与西方国家的关系。对美国来说，确保苏联核武库在可控与透明的框架下运转，是防止局势失控的重要保障。条约的核心价值，在于建立相互核查与信息公开机制，增强战略透明度。

Фото: DALL-E

苏联核遗产与“布达佩斯妥协”

苏联解体后，其核武器集中转移至俄罗斯。美国更倾向于与单一继承国进行军控安排，而非面对多个核继承国。在此背景下，白俄罗斯、哈萨克斯坦和乌克兰在《布达佩斯备忘录》框架下放弃核武器，换取安全保障。

1993年，美国总统乔治·布什与俄罗斯总统鲍里斯·叶利钦签署SNV-2条约，计划进一步削减核武器，并禁止多弹头洲际导弹。然而，由于俄罗斯在90年代财政困难，加之美俄关系恶化，条约未能在俄国家杜马获得批准。

2002年，美俄签署被称为“莫斯科条约”的《战略进攻性武器削减条约》，将部署中的核弹头数量限制在1700至2200枚之间。2010年签署的SNV-3条约则进一步规定：双方部署核弹头上限为1550枚，运载工具上限为700件。条约为期10年，并可延长5年。该条约于2011年2月5日生效。

Фото: homsk.com

美方为何不再续约

尽管俄罗斯总统弗拉基米尔·普京曾提议在过渡期内继续自愿遵守条约条款，美国方面并未接受。美国国务卿马尔科·鲁比奥表示，当前国际形势已发生重大变化，基于美俄双边框架的传统军控模式，难以适应中国核力量快速增长的新现实。

据美方评估，中国自2020年以来核弹头数量已由约200枚增加至600枚，预计到2030年可能达到1000枚。鲁比奥指出，如果军控协议忽略这一因素，将削弱美国及其盟友的安全。

此前，美国总统唐纳德·特朗普也表示，条约到期后将寻求达成“更好的协议”。

分析认为，这实际上反映出国际社会开始将中国视为与美国、俄罗斯并列的核大国。以往美苏（后美俄）军控协议并未纳入英国、法国和中国等其他核国家，主要因为其核规模远小于美俄。随着美俄核力量持续削减，这一差距逐渐缩小。

此外，印度、巴基斯坦已事实上进入“核俱乐部”，以色列虽未公开承认，但被普遍认为拥有核武器。朝鲜也可能拥有约30枚核弹头。全球核格局正趋于多极化。

Фото: Visual China Group / ТАСС

中国改变力量平衡

近年来，中国加快建设导弹发射井，战略力量显著提升，打破原有平衡。当前全球最具实力的核大国已形成中、美、俄“三极格局”。英国、法国、印度、巴基斯坦以及可能的以色列和朝鲜，则处于第二梯队。

维持核武库及其配套体系成本高昂，只有具备强大经济与政治实力的国家，才能承担如此规模的战略力量。从这一角度看，中国缩小与美俄差距的战略选择，并不令人意外。

对哈萨克斯坦意味着什么

对于哈萨克斯坦而言，SNV-3条约失效不会立即带来直接安全威胁。作为无核国家，哈方始终倡导全球核裁军与防扩散。然而，全球战略环境的不确定性上升，无疑令人担忧。即便是高度假设性的核冲突，其后果也将波及全球。

因此，恢复或建立类似SNV-3的新型军控机制，符合国际社会整体利益。对中亚地区而言，维护多边平衡尤为重要。哈萨克斯坦坚持多向外交政策，致力于同中国、俄罗斯和美国保持建设性与均衡关系，并始终希望大国之间保持对话与克制，避免误判与冲突。

随着战略军控时代落幕，全球安全体系正进入新的调整期。未来国际社会能否在新的力量结构下重建有效的军控框架，将成为决定世界安全走向的关键变量。

【编译：木合塔尔·木拉提】