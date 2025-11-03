哈西合拍电影《休战》：向世界揭开卡尔拉格的历史面目

影片故事发生在1937—1945年间，地点为卡拉干达州境内的卡尔拉格——苏联古拉格体系中规模最大、管制最严的劳改营之一。数以万计来自世界各地的囚犯在此忍受非人条件，其中不乏西班牙公民。长期以来，他们的命运鲜为人知。直至2013年，哈萨克斯坦政府正式向时任西班牙首相马里亚诺·拉霍伊移交152份涉及卡尔拉格西班牙囚犯的档案，这一历史真相才首次大规模公开。这一事件成为影片核心灵感，也为两国民族间历史纽带的重新审视打开新窗口。

剧情围绕两位西班牙军官展开：共和派军官特尔莫·雷耶斯与法西斯“蓝色师”士兵萨尔加多。曾在西班牙内战中兵戎相见的两人，因命运捉弄在哈萨克斯坦卡尔拉格重逢。起初，仇恨与意识形态将他们隔绝，但严酷的营中生活逐渐唤醒他们内心的人性与怜悯。贯穿两人命运的关键人物是哈萨克知识分子、语言学家奥拉兹·萨肯诺夫——一位集智慧、胸怀与民族精神于一身的形象，可视为阿拉什精英群像的化身。他在营中为人们提供精神支撑，守护人性与希望之火。影片特别展现了哈萨克民族的慷慨、包容与接纳他人的品质，辽阔的哈萨克草原仿佛成为成千上万受难异乡人的第二故乡。这部作品不仅是时代悲剧的记录，更是颂扬人性高度、宽恕与精神韧性的动人篇章。

卡尔拉格是苏联最大、最严酷的劳改营之一，1931年建于卡拉干达州广袤草原，成为古拉格体系核心环节。其主要目的是强制政治受难者、“人民公敌”、外国战俘及普通公民从事苦役。众多哈萨克知识分子、教师、学者、作家、宗教人士在此无辜受难。卡拉干达草原成为无数命运交织的悲剧之地。影片以严酷环境、饥饿寒冷、无尽劳役以及希望与信念的抗争，构筑起强烈的艺术与情感张力。

《休战》剧组对历史真实性倾注极大心血。布景、服装均依据卡尔拉格博物馆及档案馆原始资料、档案照片、幸存者回忆与历史文件精心复原。拍摄团队深入卡拉干达历史地段，充分利用自然空间的震撼力，让观众真切感受到那个时代的精神氛围、肃杀空间与人的灵魂坚韧。

影片由西班牙著名导演米格尔·安赫尔·比瓦斯执导。他曾执导Netflix全球爆款剧集《纸钞屋》（Money Heist）首季部分剧集，其代表作还包括《绑架》《灭绝》《内部》《你的儿子》等国际获奖影片。此次，比瓦斯试图向观众展现人性从黑暗走向光明的救赎之路，以及希望与理解的力量。

主演为全球知名西班牙演员阿隆·派珀与米格尔·埃尔南，两人在Netflix项目中积累的表演经验在本片中淋漓尽致展现。他们在银幕上的对手戏，将复杂心理冲突与内在戏剧张力演绎得真实动人。哈萨克斯坦演员阵容亦备受瞩目，迪娜·塔斯布拉托娃、阿尔蒂奈·诺格尔别克、谢尔盖·乌菲姆采夫、法拉比·阿克科佐夫等实力派演员以深厚情感与高度责任感诠释角色。尤其是哈萨克少女艾苏鲁一角，完美融合民族气质与人性光辉。

影片在哈萨克斯坦与西班牙两国取景。为确保历史准确性，剧组广泛使用卡尔拉格博物馆原始档案。哈萨克草原的辽阔自然与肃穆氛围成为影片美学核心。美术指导与服装设计团队精准复原1940年代服饰，将时代精神带入银幕。

制片阵容汇聚两国顶尖力量：西班牙Plano a Plano工作室，哈萨克斯坦Amanat Capital与UMAI Film公司。总制片人包括阿曼纳特·科纳克巴耶夫、叶尔兰·别克霍任、道伦·拜加利耶夫、达伊尔·卡拉凯耶夫、扎拉斯汗·库尔皮耶诺夫与阿丽娅·达拉巴耶娃。项目完全由私人投资资助，其中70%来自西班牙方，30%由哈萨克斯坦制片人提供。

影片全球首映于2025年9月25日在西班牙圣塞巴斯蒂安国际电影节举行。10月30日起在哈萨克斯坦全国影院公映。12月，《休战》将在Netflix平台迎来国际首播，此举标志着哈萨克斯坦电影迈向全球银幕的重要一步。

【编译：木合塔尔·木拉提】