特朗普：伊朗战事“接近完成”　将边打边谈

特朗普声称，美军正在“系统性地摧毁”伊朗的军事能力，“伊朗海军已被彻底摧毁，其空军和导弹项目也已遭到重创”，伊朗的导弹已“接近耗尽或被摧毁”，美国的核心战略目标“接近完成”。

特朗普称，对伊朗战事有望在“非常短时间内”完成所有军事目标。“未来两到三周内，我们将对他们进行极其猛烈的打击……同时，谈判也在进行。”

特朗普声称伊朗政权更迭不是美国的目标，但同时又自行宣称伊朗政权更迭已经发生。他称，如果伊朗在未来两到三周内没有同美国达成协议，美军将瞄准伊朗关键目标，“非常猛烈地打击他们每一座发电厂”，同时还可能打击伊朗石油设施。

关于霍尔木兹海峡，特朗普称，美国几乎不需要通过霍尔木兹海峡进口石油，那些需要通过霍尔木兹海峡获取石油的国家必须“自己负责维护这条通道”。特朗普重复日前在社交媒体上提出的所谓“两点建议”，鼓动这些国家要么“从美国购买石油”，要么鼓起勇气，直接去霍尔木兹海峡“抢石油”。

特朗普称，当伊朗战事结束时，该海峡“自然将会开放”，“石油运输将恢复，汽油价格也会迅速回落。股市行情也将迅速回升”。

英国电视评论员布什拉·谢赫在社交媒体上就特朗普的电视讲话写道：“他说的基本上跟在社交媒体上发布的内容没什么两样，白白浪费了22分钟。”

在特朗普发表讲话近半小时后，以色列国防军发表声明说，监测到伊朗向以色列发射导弹，以防空系统正在进行拦截。