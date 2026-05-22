哈战略研究所预警：2050年中亚或迎200万"气候移民"

阿尔尚斯卡娅是在全国人力资源发展中心举行的圆桌会议上发表上述见解的，该会议旨在深入解读《关于完善移民政策以创造有利条件吸引高素质人才、外国投资者及企业家措施的总统令》。

专家指出，由于中亚地区普遍存在劳动力短缺问题，哈萨克斯坦正逐步演变为该区域吸纳外籍劳动力的核心枢纽。目前，来自周边国家的来哈务工人员数量已呈显著上升趋势。

与此同时，她认为政治与经济层面的不确定性也可能引发大规模、失控的非法移民潮，各国政府必须做好应对突发性大规模移民流动的准备。

此外，气候变化极有可能是导致人口无序流动的诱因。例如，随着全球变暖导致海平面上升，居住在沿海地区的人群为寻求生存安全，必然会大规模向内陆地区迁徙。

—气候正在成为影响人口迁徙的最主要因素之一。专家研究表明，哈萨克斯坦的气温上升速度高于全球平均水平，这很可能会改变现有的移民流动格局。据世界银行预测，到2050年，中亚地区可能迎来约200万名"气候移民"。对此，我们必须未雨绸缪，在制定移民、经济及人口政策时，将这一潜在趋势纳入考量，-阿尔尚斯卡娅表示。

她最后强调，哈萨克斯坦应当进一步强化其作为本地区机遇中心的角色，在为本国公民创造发展条件的同时，不断提升对高素质劳动力的吸引力，从而巩固其在区域内的战略地位。