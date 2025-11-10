战略研究所民调：86%哈萨克斯坦民众信任总统

据战略研究所发布的消息，民众对国家元首的信任度达86%。该指标在过去几年中持续稳定，表明社会对国家现代化与改革方向的支持具有长期性和一致性。

民调结果显示，总统在青年群体中的信任度最高，达90.1%。受访者越年轻，对总统的信任程度越高，对变革和创新的期待也越强。而随着年龄增长，年长者则更倾向于希望改革不会影响既有的生活方式。研究人员指出，正是这种不同代际情绪的平衡，共同巩固了“稳定更新”的国家方针，并凝聚了当今社会的大多数民众。

民调还显示，随着教育水平的提高，对总统的信任度也在上升。受教育程度较高的群体更能感受到改革的方向性和逻辑性，认为改革并非偶然举措，而是系统、持续、经过深思熟虑的政策行动。

民调指出，对国家元首的高度信任不仅体现在城市居民中（85%），也体现在农村居民中（87.6%）。农村居民历来通过基础设施建设、政府项目及补贴与国家保持紧密联系；而城市居民的信任则更具理性，主要源于他们将国家变革视为系统性进程。

此外，男性与女性对总统的信任度基本一致。在对国家稳定和未来信心的看法上，性别之间没有显著差异。整体上，社会普遍存在一种共识——国家方针必须保持坚定与连续。

Фото: ҚСЗИ

研究所指出，公众信任的社会画像体现出国家的团结与共识。尽管不同社会群体对信任的原因各有理解，但所有人共同的愿望是一致的：追求哈萨克斯坦的稳定、连续性与公正发展。

这项社会学调查由哈萨克斯坦战略研究所委托开展，于2025年10月3日至11月5日期间进行。样本量为8000名受访者，年龄均在18岁以上，来自全国17个州以及阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特三座直辖市。

【编译：阿遥】