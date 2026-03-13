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    16:40, 13 三月 2026 | GMT +5

    总统：“数字哈萨克斯坦”战略应当服务于人民利益

    哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫13日在总统府主持召开“数字哈萨克斯坦”项目实施工作会议上表示，该文件应当是一份服务于人民利益。

    Президент: Digital Qazaqstan халық мүддесіне қызмет ететін құжат болуға тиіс
    Фото: Ақорда

    国家元首在讲话中表示，然而，还有一些问题亟待解决。

    - 必须加快国家服务的数字化进程。目前，超过90%的国家服务已实现线上化。但各部门间的信息系统尚未整合为统一的流程。速度和质量应成为各阶段的首要考量。正如我之前所说，必须尽可能地提高数据的可访问性，避免给民众造成压力和混乱。-他说。

    托卡耶夫总统表示，“数字哈萨克斯坦”战略应着重于精简官僚机构，并从根本上重组内部流程。

    - 数字化和官僚主义就像水火不容，是截然相反的现象。我们必须学习一种全新的工作方式，而不是试图将现代技术局限于过时官僚主义的狭隘框架之内。一个现代化的数字国家必须适应人工智能，并充分利用大型数据库。你们是这个新兴复杂领域的专家，毕竟，你们就是这么称呼它的。那么，关键是什么？我们需要成果。我经常阅读有关人工智能的新闻。技术发展如此迅速，以至于人们开始担忧哈萨克斯坦的数字化未来。在我看来，这个过程进展得非常缓慢。-总统说。

    讲话中，托卡耶夫总统责成政府对国家机构进行彻底改革。人工智能与数字发展部将负责协调这项工作。他同时还指出，该部门应在年底前树立榜样，率先采用与公民、企业和国家机构互动的新模式。

    此外，总统指示进一步推进AI-Sana项目并取得切实成果。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 总统 科技
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
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