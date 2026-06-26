阿斯塔纳—布鲁塞尔：战略友谊与利益交汇的新阶段

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对布鲁塞尔的正式访问，再次凸显了哈萨克斯坦在欧洲政治与经济格局中的战略地位。此次访问不仅是阿斯塔纳与布鲁塞尔之间高层政治对话的重要延续，也表明哈萨克斯坦正在成为欧盟与中亚合作框架中的关键连接点。

在地缘政治不确定性加剧、全球供应链重组、能源安全和新运输走廊竞争日益激烈的背景下，托卡耶夫总统此次访问布鲁塞尔具有特殊意义。访问期间，国家元首分别会见了欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔、欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩、比利时首相巴尔特·德韦弗，以及多家欧洲大型企业负责人。双方围绕政治对话、交通物流、能源安全、关键原材料、数字技术、航空合作和投资项目等议题进行了深入讨论。

从危机应对走向长期战略规划

托卡耶夫总统首次正式访问布鲁塞尔是在2021年。当时，全球仍处于疫情影响之下，供应链重组、危机应对和经济复苏是国际议程的核心内容。几年后，世界局势发生深刻变化，地缘政治风险持续上升，全球经济和贸易体系面临新的调整。

在这一背景下，哈萨克斯坦的优势更加突出——稳定、可预测和多向量外交。哈萨克斯坦不仅是欧洲能源安全的重要伙伴，也凭借内外政策的稳定性不断增强国际社会的信任。作为中等强国，哈萨克斯坦在欧盟对中亚政策中的重要性持续上升。

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托卡耶夫总统在布鲁塞尔的谈判中展现了哈萨克斯坦多向量外交的实践能力。与欧盟领导人发表的联合声明体现了双方利益的交汇，而一系列投资、基础设施和交通物流协议则表明，双方合作正在从政治互信走向更加务实的经济成果。

托卡耶夫总统在会见欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔和欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩时表示：

“我们基于相互信任和尊重的关系已经具备真正的战略性质。我来到布鲁塞尔，是为了在双方利益交汇的所有领域进一步深化多层次合作。”

此次访问期间，哈萨克斯坦与欧盟及欧洲企业达成总额超过120亿美元的协议。这一成果充分显示，政治互信正在转化为具体的经济合作。

欧洲议会高度评价访问成果

托卡耶夫总统访问布鲁塞尔后，欧洲议会中亚代表团成员与哈萨克斯坦驻欧盟大使罗曼·瓦西连科举行了情况通报会。

欧洲议会中亚代表团团长朱西·普林奇表示，欧洲议会高度关注哈萨克斯坦总统此次访问欧盟首都。她在接受Kazinform采访时指出，这是一次具有历史意义的访问，也是哈萨克斯坦与欧洲关系发展中的重要篇章。

普林奇表示，欧洲议会中亚代表团亲眼见证了哈萨克斯坦在推进民主、人权保护和宪法改革方面的积极进程。她认为，相关改革表明，哈萨克斯坦正在更加开放地走向欧洲。

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哈萨克斯坦驻欧盟大使罗曼·瓦西连科则表示，托卡耶夫总统此次布鲁塞尔之行是哈萨克斯坦与欧盟合作中的重要阶段。

他说，此访表明，哈萨克斯坦与欧盟关系正以信任、战略深度和务实雄心为基础向前发展。双方已经进入战略伙伴关系更加成熟的阶段，在政治层面展现出高度信任和相互尊重。

欧盟视哈萨克斯坦为中亚关键伙伴

从合作逻辑来看，欧盟将哈萨克斯坦视为中亚地区最重要的伙伴之一。欧盟是哈萨克斯坦最大的贸易和投资伙伴，欧洲国家在哈萨克斯坦吸引的外国直接投资中占有重要份额。与此同时，哈萨克斯坦也将欧洲视为技术、投资、产业现代化和出口市场多元化的重要来源。

Jibek joly电视台《Талдау》节目专家努尔别克·马特扎尼指出，此次访问的核心在于一个简单但重要的事实：欧盟把哈萨克斯坦视为中亚最重要的合作伙伴。

他表示，布鲁塞尔会谈并非单纯的象征性活动，而是对此前欧盟—中亚峰会成果的延续和落实。2025年在撒马尔罕举行的欧盟—中亚峰会已为双方战略伙伴关系升级奠定基础，而此次布鲁塞尔访问则进一步明确了合作方向。

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中间走廊成为合作重点

交通和物流合作是此次访问的重要议题之一。在欧洲寻求传统运输路线替代方案的背景下，跨里海国际运输路线，即“中间走廊”的战略意义不断上升。该路线连接中国、中亚、哈萨克斯坦、里海、南高加索和土耳其，最终通向欧洲。

对哈萨克斯坦而言，发展中间走廊有助于巩固其作为欧亚大陆重要物流枢纽的地位。对欧盟而言，该路线则是供应链多元化和保障贸易安全的重要工具。

罗曼·瓦西连科指出，过去六年，跨里海国际运输路线货运量增长了5倍，年运输量达到约410万至450万吨。这表明该走廊对国际贸易和供应链的吸引力正在增强。

他还表示，哈萨克斯坦欢迎欧盟通过“全球门户”（Global Gateway）倡议加大对该领域的参与。作为中亚最大经济体和领土面积最大的国家，哈萨克斯坦在提升中间走廊潜力方面发挥着重要作用。

此次访问期间，双方还讨论了将中间走廊与欧盟“全球门户”倡议衔接的问题。专家指出，布鲁塞尔平台为在欧洲层面推广跨里海国际运输路线提供了重要机会。哈萨克斯坦总统一直主张，应将中间走廊视为完整的经济和物流生态系统，而不仅仅是一条过境路线。

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航空、港口和基础设施合作取得进展

访问期间，哈萨克斯坦与欧盟签署了航空交通相关协议。该协议将有助于扩大航空联系，促进人员往来和经济合作。

罗曼·瓦西连科表示，横向航空服务协议具有重要意义，将为扩大航线、加强实际交流、提升航空公司和公民便利创造条件。根据该协议，欧盟任何航空公司都可以在与哈萨克斯坦签署双边航空服务协议的欧盟成员国之间执行航班。

此外，访问期间还达成了与跨里海走廊基础设施发展相关的贷款协议，与欧洲复兴开发银行签署多项备忘录，并完成了哈萨克斯坦阿斯塔纳航空公司采购空客飞机的商业协议。

在物流领域，哈萨克斯坦还推进了与黑海、里海方向相关的合作。其中包括“哈萨克斯坦铁路”下属机构进入罗马尼亚米迪亚港、在黑海建立支撑性物流中心，以及与A.P. Moller – Maersk公司就新的集装箱运输安排开展合作。双方还签署了有关物流流程数字化的备忘录。

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关键原材料和能源合作进入新阶段

关键原材料和稀有金属也是此次访问的重要议题。随着欧洲推进绿色能源转型和高科技产业发展，对稳定关键矿产供应的需求不断增加。哈萨克斯坦拥有丰富的相关资源，正在巩固其作为可靠伙伴的地位。

努尔别克·马特扎尼指出，双方利益在这一领域高度契合。欧洲希望实现供应链多元化，而哈萨克斯坦则希望避免单纯作为原材料出口国，转而吸引矿物加工和高附加值生产领域的投资。因此，关键矿产合作正在成为哈萨克斯坦—欧盟战略伙伴关系的新支柱之一。

能源问题同样是双方关注重点。近年来，全球能源市场发生深刻变化，欧洲更加重视能源安全。哈萨克斯坦作为重要油气生产国，将继续是欧洲可靠能源伙伴。同时，双方也有意在可再生能源、绿色技术和气候倡议方面扩大合作。

卡拉干达大学教师奥勒扎斯·铁米尔库洛夫指出，欧洲正在重新审视核能作用，并将其视为脱碳的重要工具。在这一背景下，作为全球最大天然铀生产国之一，哈萨克斯坦被欧盟视为可靠伙伴。但当前合作已不再局限于原材料供应，还包括核安全、联合科研和技术加工等方向。

此外，锂、钴、钛等对欧洲绿色经济转型具有重要意义的战略原材料也受到高度关注。双方还在医药、生物技术、技术转让和生产本地化等方面探讨合作可能。哈萨克斯坦亚麻等农产品进入欧洲市场，也有助于减少对原材料出口的单一依赖，并为地区中小企业发展创造机会。

Фото: «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ баспасөз қызметі

数字技术、人工智能和教育合作拓展新空间

此次访问期间，双方还讨论了数字技术和人工智能合作。哈萨克斯坦与欧盟均表示，有意加强创新、数字化转型和高科技领域伙伴关系。这表明双方关系已不再局限于能源和原材料，而是逐步转向未来经济的重要驱动力。

在人文合作方面，罗曼·瓦西连科强调，教育、学术交流和人员流动在巩固伙伴关系中发挥着越来越重要的作用。

他表示，哈萨克斯坦高度重视与欧盟在Erasmus+项目框架下的合作。该项目为学生、科研人员和高校创造了重要机会，加强了教育联系，拓展了职业发展空间，也有助于在两国社会之间建立长期信任和相互理解。

同时，哈萨克斯坦也重视通过Horizon Europe项目加强科学、研究和创新合作。

签证便利化和再接收协议谈判的顺利完成，也被视为双方关系中的重要进展。瓦西连科认为，这将有助于推动学术、商业和人文交流。

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“哈萨克毡房”体现战略友谊

托卡耶夫总统正式访问比利时前夕，哈萨克斯坦驻布鲁塞尔外交使团所在地搭建了一座民族毡房。在欧洲政治中心的“哈萨克毡房”下，哈萨克斯坦驻欧盟大使罗曼·瓦西连科与欧盟驻哈萨克斯坦代表团团长阿莱什卡·西姆基奇共同录制了有关双边伙伴关系现状和前景的播客。

经验丰富的外交官西姆基奇将哈萨克斯坦与欧盟之间的关系形容为“战略友谊”。这种友谊建立在平等权利和相互尊重基础之上。

这一象征性场景也折射出传统外交与经济合作之间的紧密联系。布鲁塞尔不仅是欧洲政治决策中心，也是哈萨克斯坦向欧盟27个成员国推介自身利益、协调合作议程的重要平台。

专家阿鲁娜·托克马甘别托娃指出，对阿斯塔纳而言，与布鲁塞尔的伙伴关系意味着进入欧洲政治和经济空间的战略机会。欧洲委员会和欧洲理事会均设在布鲁塞尔，欧盟主要机构、众多国际组织以及大量欧洲机构人员也集中于此。通过与比利时和欧盟机构保持直接对话，哈萨克斯坦能够更有效地在欧洲层面维护自身经济利益。

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多向量外交的延续

从外交角度看，布鲁塞尔之行再次证明，哈萨克斯坦正在继续推进多向量外交政策。阿斯塔纳致力于同世界主要力量中心建立平衡关系，避免对任何单一伙伴形成过度依赖。深化与欧盟关系，正是这一战略的自然延续。

对欧盟而言，与哈萨克斯坦的伙伴关系同样具有战略意义。在全球围绕新运输路线、能源安全和关键矿产展开竞争的背景下，中亚地区的重要性不断上升。哈萨克斯坦凭借经济规模、自然资源、基础设施潜力和政治稳定性，在地区国家中具有突出地位。因此，布鲁塞尔将哈萨克斯坦视为通向中亚的重要门户。

奥勒扎斯·铁米尔库洛夫认为，哈萨克斯坦与欧盟有可能将既有合作基础转化为区域政策的重要支柱。同时，哈萨克斯坦外交政策与国内改革紧密相连。政治体系现代化、议会作用增强、国家治理问责水平提升以及人力资本发展，都在加强国家制度基础。由此，哈萨克斯坦向国际伙伴提供的不仅是自然资源和过境潜力，更是建立在内部稳定基础上的可靠伙伴关系。

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战略伙伴关系迈向成熟阶段

总体来看，托卡耶夫总统此次布鲁塞尔访问，是哈萨克斯坦与欧盟关系迈向新阶段的重要标志。双方合作已经不再停留于外交声明，而是以具体基础设施项目、交通走廊、产业伙伴关系、技术倡议和长期投资为支撑。

从经济层面看，哈萨克斯坦与欧盟之间的关系正在从“资源换投资”的传统模式，转向更复杂、更全面的战略伙伴关系。未来合作重点将包括深加工、技术转让、科研合作、联合企业、关键矿产加工、绿色能源、数字技术、物流互联互通和人文交流等方向。

专家认为，在地缘政治不确定性加剧的背景下，阿斯塔纳与布鲁塞尔基于共同战略利益，展现出加强长期伙伴关系的意愿。因此，此次访问不仅是一次外交活动，更是欧亚大陆未来合作格局中的重要节点。

可以说，托卡耶夫总统的布鲁塞尔之行，是哈萨克斯坦与欧洲在交通、能源、高科技、教育和投资领域深化战略合作的自然延续，也将为扩大跨里海国际运输路线、推进技术和物流伙伴关系、落实投资协议注入新的动力。