阿拉套市加强投资者权益保护 涉及67个总额69亿美元项目

（哈萨克国际通讯社讯）阿拉套市特别管理机构“Alatau City Authority”与哈萨克斯坦总检察院有关部门及阿拉木图州检察院签署谅解与合作备忘录，以进一步加强投资者合法权益保护，为当地投资项目实施创造有利条件。

签署备忘录的单位包括Alatau City Authority、哈萨克斯坦总检察院公共利益保护局、总检察院投资者权益保护委员会以及阿拉木图州检察院。

Фото: Комитет по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры

根据备忘录，各方将进一步完善对投资者实际问题的快速响应机制，提前防范行政壁垒，并加强政府部门在投资项目实施过程中的协调配合。

目前，阿拉套市投资项目储备库共有67个项目，总投资额约69亿美元，预计可创造约5.5万个就业岗位。

哈萨克斯坦总检察院投资者权益保护委员会主席鲍尔詹·叶拉雷表示，在如此大规模的投资计划背景下，维护投资者信心、切实保障其合法权益尤为重要。

他说，大规模投资数据背后是具体的投资者、资本以及对哈萨克斯坦的信任。因此，有关部门不仅要解决已经出现的问题，更要在投资项目实施早期预防潜在风险。此次备忘录将整合Alatau City Authority与检察机关的资源，提高企业问题处理效率，并在项目实施所在地进一步强化投资者权益保护。

Фото: Комитет по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры

活动期间，投资者权益保护委员会还介绍了目前正在实施的多项投资者保护机制，包括投资项目数字化监测、专属检察官制度、检察监督过滤机制以及争议诉前解决机制等。

目前，哈萨克斯坦总检察院投资者权益保护委员会在全国范围内跟进约3400个投资项目，协助保障投资者权益并推动解决项目实施过程中出现的行政障碍。

Alatau City Authority首席执行官阿利舍尔·阿布德卡德罗夫表示，在投资项目进入积极实施阶段后，不仅要重视吸引资本，也需要为投资者后续经营提供稳定、透明和可预期的环境。

他表示，良好的投资环境不仅取决于经济潜力，还需要建立清晰透明的投资者权益保护机制。此次备忘录将进一步加强Alatau City Authority与检察机关之间的合作，并形成更多保障投资者合法权益的机制。

有关方面表示，备忘录的签署是阿拉套市完善投资生态体系、加强投资促进、项目服务和投资者权益保护机构之间协作的又一举措。