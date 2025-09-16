中文
    08:30, 16 9月 2025 | GMT +5

    阿拉套城投资者获25年税收豁免 政府全面支持新城建设

    哈萨克国际通讯社讯）投资阿拉套智慧新城（Alatau City）的企业将获得长达25年的优惠政策，尤其是在税收方面享有豁免。

    该新城位于西欧-中国西部国际公路沿线，未来将建设成为集商务、金融、教育、医疗、科研、工业、休闲和旅游于一体的现代化城市。

    Alatau City Development Group代表米拉斯·库特特拜在丝绸之路电视频道（Jibek Joly）的《Бүгін LIVE》节目中介绍了这一项目的独特之处。

    根据总统于2024年1月9日签署的法令，阿拉套城被正式授予城市地位。目前该市已有约6万人居住，规划建设规模面向200万人口，并计划创造100万个就业岗位。

    托卡耶夫总统在今年的国情咨文中指出，阿拉套应当成为该地区首个实现全面数字化的城市，并且应完全依靠私人投资建设。

    库特特拜表示，整个城市范围被划定为“特殊经济区”，因此将为外国投资者提供全面的国家支持。具体措施包括：所有税种及关税豁免；政府出资建设包括学校、幼儿园在内的基础设施和社会设施；不分国内外投资者，享受同等待遇。他强调，这将为投资者带来重大便利和激励。特殊经济区政策有效期为25年，即至2048年。

    除智慧解决方案外，新城还将重点推进节能、资源再利用和生态环保发展。阿拉套地处阔纳耶夫与阿拉木图之间，气候条件适宜，全年可进行施工。新城的建设不仅有助于缓解阿拉木图的人口和城市压力，也将吸引外流的青年人才回流。

    据悉，阿拉套城还即将在新加坡和首尔举行海外推介活动。目前已有中国、新加坡、美国及中东国家的投资者表示出浓厚兴趣。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 税务 投资
    Дана Нұрбақыт
    编译
