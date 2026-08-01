哈萨克斯坦登山者携带冬不拉和国家宪法登上帕米尔高原之巅

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦登山家、音乐家、哈里别克·库阿尼什巴耶夫哈萨克斯坦国家音乐戏剧剧院艺术家阿里别克·海尔别克，携带哈萨克斯坦共和国现行宪法和哈萨克冬不拉，登上了帕米尔高原海拔6148米的拉兹德尔纳亚峰。

据宪法法院新闻处消息，此次探险活动是“世界之巅的冬布拉”国际文化爱国项目的一部分，旨在向国际社会推广哈萨克斯坦及其文化、国家象征和民族价值观。

消息称，作为该项目的一部分，阿里别克·海尔别克攀登了欧洲、非洲、喜马拉雅山脉、天山和帕米尔高原的最高峰，向世界展示了哈萨克族的“冬不拉音乐”艺术。每一次探险都为充分展现哈萨克斯坦提供了机会，让国际社会深入了解哈萨克族丰富的历史、文化、传统和成就。

在拉兹德尔纳亚峰，阿里别克·海尔别克在冬不拉上表演了哈萨克冬不拉乐曲，并举起了哈萨克斯坦共和国现行宪法。在国际登山探险中，他向来自不同国家的登山者介绍哈萨克斯坦的历史、文化、国家象征和宪法。

2025年，值此哈萨克斯坦共和国宪法颁布30周年之际，阿里别克·海尔别克史无前例地将宪法带到了喜马拉雅山脉的岛峰之巅。2026年，他延续了这一爱国传统，将哈萨克斯坦共和国现行宪法带到了帕米尔高原之巅。