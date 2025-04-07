16:43, 07 四月 2025 | GMT +5
记者参加和平集会报道需佩“PRESS”标识 新规4月15日生效
（哈萨克国际通讯社讯）据文化和信息部于4月1日发布的命令，媒体记者及新闻工作者在报道和平集会时的工作规范已正式获得批准。
该命令将于本月15日起生效。根据相关规定，记者在和平集会期间进行信息采集、处理、传播及报道准备工作时，必须随身携带记者证，并穿着印有统一标识的服装。
具体要求如下：
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记者可在和平集会期间采集、处理和准备信息材料，并有权提问、获取和传播相关信息；
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不得从事妨碍交通、基础设施运行、财产安全，或影响非集会人员正常通行的行为；
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不得干扰集会组织者、参与者，以及国家机关和相关工作人员的合法活动。
为保障媒体工作顺利开展，地方行政机构将在必要时设立临时新闻中心，以满足记者需求。
临时新闻中心须符合以下条件：
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设有专门的隔离区域；
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配备进行拍摄、录像和采访所需的设施；
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保障稳定的电力供应；
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在记者人身安全面临威胁时，确保执法机关能迅速介入，提供必要保护。
记者可选择在临时新闻中心区域内或区域外开展报道工作。
此外，地方执行机构应确保指派代表在集会现场陪同在场，该代表负责引导记者前往新闻中心，并协助其与组织者和参与者沟通采访，同时就记者安全保障措施进行说明。
和平集会期间记者识别标志要求如下：
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浅蓝色背心；
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佩戴在手臂上的识别袖章；
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上衣上的反光识别镶条。
相关识别标志需保持清晰可见。背心前后必须缝有宽度不小于20毫米的横向反光条，条上印有白色或银色反光的“PRESS”字样，字体为Arial体拉丁字母。袖章为浅黄色，同样印有“PRESS”字样。
【编译：阿遥】