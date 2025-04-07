记者参加和平集会报道需佩“PRESS”标识 新规4月15日生效

该命令将于本月15日起生效。根据相关规定，记者在和平集会期间进行信息采集、处理、传播及报道准备工作时，必须随身携带记者证，并穿着印有统一标识的服装。

具体要求如下：

记者可在和平集会期间采集、处理和准备信息材料，并有权提问、获取和传播相关信息；

不得从事妨碍交通、基础设施运行、财产安全，或影响非集会人员正常通行的行为；

不得干扰集会组织者、参与者，以及国家机关和相关工作人员的合法活动。

为保障媒体工作顺利开展，地方行政机构将在必要时设立临时新闻中心，以满足记者需求。

临时新闻中心须符合以下条件：

设有专门的隔离区域；

配备进行拍摄、录像和采访所需的设施；

保障稳定的电力供应；

在记者人身安全面临威胁时，确保执法机关能迅速介入，提供必要保护。

记者可选择在临时新闻中心区域内或区域外开展报道工作。

此外，地方执行机构应确保指派代表在集会现场陪同在场，该代表负责引导记者前往新闻中心，并协助其与组织者和参与者沟通采访，同时就记者安全保障措施进行说明。

和平集会期间记者识别标志要求如下：

浅蓝色背心；

佩戴在手臂上的识别袖章；

上衣上的反光识别镶条。

相关识别标志需保持清晰可见。背心前后必须缝有宽度不小于20毫米的横向反光条，条上印有白色或银色反光的“PRESS”字样，字体为Arial体拉丁字母。袖章为浅黄色，同样印有“PRESS”字样。

【编译：阿遥】