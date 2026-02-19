阿拉木图强化投资者权益保护机制 已保障价值1.6万亿坚戈投资项目

哈萨克斯坦总检察院投资者权益保护委员会主席鲍尔詹·叶拉勒、市检察长谢里克·卡里普别科夫、阿拉木图市长达尔汗·萨特巴勒德，以及相关国家机关代表和投资者、企业家出席论坛并参与讨论。

论坛重点围绕投资项目支持和企业合法权益保障问题展开。阿拉木图市检察机关数据显示，目前已成功解决75起涉及投资者的复杂案件，保障了194名投资者的合法权益，涉及投资总额超过1.6万亿坚戈。相关项目实施后，已创造约2.4万个就业岗位。

鲍尔詹·叶拉勒在发言中指出，稳定的投资环境建立在投资者对法治原则和权益保障体系的信任基础之上。他表示，投资者权益保护委员会是根据国家元首指示成立的重要机构，并非形式上的监督机关，而是保护企业合法权益的有效法律机制。

他介绍，该委员会已建立多项重要保护机制，包括“检察官审查机制”、投资项目数字化监测系统以及覆盖项目全过程的法律支持服务。其中，“检察官审查机制”有效遏制了针对企业的不合理行政压力，减少了不必要的检查和司法纠纷，增强了企业界对国家法律体系的信心。

“未经检察机关批准，任何针对投资者的检查、罚款或诉讼均不具备法律效力。这一机制为合法经营的企业提供了有力保障。”鲍尔詹·叶拉勒表示。

论坛还特别关注投资管理数字化发展问题。目前，国家数字投资平台已投入使用，可对投资项目实施在线监测，及时发现潜在风险和障碍。未来，相关部门计划引入人工智能技术，对投资风险进行预测并提前采取预防措施。

此外，投资者权益保护委员会还计划设立调解中心，为投资者与政府部门之间的纠纷提供庭外调解渠道，从而提高问题解决效率，优化投资环境。

阿拉木图市检察长谢里克·卡里普别科夫表示，保护投资者合法权益、营造稳定透明的营商环境始终是检察机关的重要工作方向。

阿拉木图市长达尔汗·萨特巴勒德在论坛上表示，阿拉木图计划于2026年吸引超过70亿美元投资，重点支持高附加值产业项目，推动就业增长并促进先进技术应用。

论坛最后，与会各方一致表示，将继续完善投资者权益保护机制，深化政府与企业之间的建设性对话，进一步提升阿拉木图市投资环境的稳定性和吸引力。

【编译：木合塔尔·木拉提】