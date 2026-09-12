美媒记者看好热巴金娜美网决赛击败萨巴伦卡

福克斯在分析两名球员本届美网表现时指出，热巴金娜近期似乎已经找到了属于自己的“赢球公式”。

“最近，热巴金娜似乎找到了取胜的公式。她在一发后的得分率超过70%，同时能够发出大量ACE球。从接发球数据来看，热巴金娜和萨巴伦卡都接近本届赛事的平均水平。不过，两人与琳达·诺斯科娃都是WTA目前最出色的发球手之一，尤其擅长尽可能减少对手获得破发机会。她们在这项数据上处于巡回赛领先水平，每个发球局平均只丢2.3分。”

福克斯同时指出，萨巴伦卡依然是一名技术全面且极具威胁的球员。

“她今年赢下了超过80%的比赛。通常而言，这项数据正是区分真正顶尖球员与仍在努力迈入这一行列球员的重要指标。不过，也许这并不是什么经过科学证明的理由，但我有一种感觉——今年属于热巴金娜。面对非常强大的对手时，她一直在打出精彩的网球。她对待比赛的方式、心理准备以及在场上展现出的高度专注尤其令我印象深刻。”

尽管萨巴伦卡在近期与热巴金娜的交手中曾连续拿下4盘，但福克斯依然看好热巴金娜在此次决赛中获胜。

“我没有能够证明这一预测的确切数据，我所依靠的只是自己判断冠军级网球表现的信心。现在的热巴金娜，简单来说，就是在打冠军级别的网球。”

2026年美网女单决赛将在9月12日至13日夜间举行，热巴金娜将与萨巴伦卡争夺冠军。

此前，热巴金娜在半决赛中以3:6、6:4、6:4逆转美国选手科科·高芙，晋级美网女单决赛。与此同时，她已经提前锁定WTA世界第一，并将在本届美网结束后首次登上女子单打世界排名榜首。