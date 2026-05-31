阿斯塔纳“饥荒受害者纪念碑”：铭记民族历史上的沉痛记忆

（哈萨克国际通讯社讯）位于阿斯塔纳市阿拜街与共和国大道交汇处的“饥荒受害者纪念碑”，是哈萨克斯坦为纪念20世纪大饥荒遇难者而建立的重要历史纪念设施。该纪念碑于2012年5月31日正式揭幕，旨在缅怀在饥荒中失去生命的数百万无辜民众。

纪念碑坐落于首都右岸区域，由哈萨克斯坦设计师联盟成员奥拉尔·阿利巴耶夫（Орал Әлібаев）设计。作者将作品命名为“苦难之墙”（Қасірет керегесі）。

Фото: Kazinform

据了解，纪念碑整体建筑构思由两个主题部分组成。其核心形象是一位双手向天伸展、满怀希望祈求援助的母亲。雕塑通过母亲形象表达对生命延续的渴望，以及对子孙后代能够生存下去的期盼。

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在圆形火塘造型的构图空间内，除母亲和孩子雕像外，还安放了哈萨克传统墓地常见的石人雕像（巴尔巴尔石像）。这一设计寓意因饥荒而逝去的人们与幸存者之间的精神联系从未中断。

纪念碑后方矗立着象征历史伤痛与民族记忆的“苦难之墙”，进一步强化了整组建筑的纪念意义。

饥荒是哈萨克民族历史上最沉重的悲剧之一。1921年以及1932年至1933年间发生的大饥荒，给哈萨克民族造成严重人口损失和深远社会影响。

如今，每年5月31日——政治迫害和大饥荒受害者纪念日，哈萨克斯坦社会各界都会来到纪念设施前敬献鲜花，悼念在饥荒和政治迫害中失去生命的遇难者，缅怀那段不应被遗忘的历史。