图集：塔什干正准备迎接哈萨克斯坦总统

据哈通社驻塔什干记者报道，乌兹别克斯坦方面已开始紧锣密鼓地筹备此次高层访问，并给予了高度重视。尤其值得一提的是，塔什干往日平静的生活近日变得异常繁忙。

塔什干市政部门的工作尤其值得称道。他们连日来一直在种植花草幼苗，清洁美化城市。

此外，城市主要街道，以及从塔什干国际机场到市中心的环城公路沿线，都挂起了哈萨克斯坦国旗。这些区域的安保措施也已加强。国民警卫队士兵和交通警察在塔什干的主要街道上列队执勤，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的车队将途经这些街道。

根据计划，载有国家元首的专机将于今天下午降落在塔什干机场。11月15日，托卡耶夫总统和沙夫卡特·米尔济约耶夫将举行会谈，先进行小规模会谈，随后进行扩大会谈。

两国总统将讨论贸易、产业合作、交通物流、能源、水资源，以及文化和人文等领域的项目，并确定优先合作领域。

据此前报道，哈萨克斯坦总统府新闻局发布总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫近期日程。

【编译：小穆】