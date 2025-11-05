托卡耶夫总统签署内政纲领 确立“清洁哈萨克斯坦”等核心价值观

在第四次全国库鲁尔泰大会上，多位专家与社会活动人士曾建议制定一份统一的纲领性文件，规范内政领域的各项工作。总统对此表示支持，强调文件应以系统化国家机构工作为目标。

总统办公厅与相关国家机构在起草过程中，基于历年的国情咨文、国家元首讲话以及《哈萨克斯坦共和国 2029 年前国家发展规划》形成文本，并广泛吸纳了全国库鲁尔泰大会成员、专家学者和社会组织代表的意见。

该纲领性文件主要面向国家机构，其核心目标是系统化和协调内政领域的工作。文件明确了内政工作的若干基本原则，包括：“法律与秩序”“倾听型国家”“多元观点——统一民族”“强有力的总统—有影响力的议会—负责任的政府”“诚实的公民”以及“清洁哈萨克斯坦”等。

文件同时将全国库鲁尔泰大会提出的全民价值观纳入其中，并建立了反映全民认同的国家标志体系。

文件中还明确了国内政策的重点方向，包括公共对话、民族关系、宗教事务、文化与人文事业、家庭政策、青年事务以及信息领域等。该纲领性文件将成为国家机构组织和推进内政工作的制度性基础。

