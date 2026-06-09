突厥斯坦州政企代表团访华 探讨公路建设与物流中心项目

访问期间，代表团重点关注了提升地区投资吸引力、吸引直接外资、促进农业综合体发展、引进现代技术以及推动旅游业转型等领域。双方计划通过与中国领先企业、金融机构及行业协会的对接，建立长期互利共赢的合作伙伴关系。

访问首站选在素有"亚洲花都"之称、且在现代农业科技领域处于领先地位的云南省昆明市。

在访问期间，阔谢若夫会见了中国大型国有建筑企业——云南省建设投资控股集团有限公司董事长陈祖军。该企业在基础设施、建筑施工、房地产开发、工业园区建设及物流领域拥有丰富的实施经验。

会谈中，阔谢若夫向中方介绍了突厥斯坦州的投资潜力，详细阐述了政府的激励机制、经济特区与工业园区的优惠政策，并就拟在突厥斯坦州落地的多个新项目进行了深入探讨。

—哈中关系建立在互信、平等与长期战略伙伴关系的基础之上。这种联系不仅限于经济范畴，已成为维护地区稳定的重要基石。两国元首间的定期对话，为加强地区稳定与经济协作提供了强有力的政治保障。在"一带一路"倡议框架下，双边合作展现出强劲的活力。突厥斯坦州是营商环境优越的地区之一，我们将为所有投资项目提供全方位的保障与支持。诚挚邀请贵方在推动区域合作与经济发展方面与我方开展联合项目，-阔谢若夫说道。

双方就共同实施投资项目的可能性达成了共识，特别是公路建设与物流中心构建项目。中方对相关提议表示了浓厚兴趣，并表达了建立长期战略合作伙伴关系的意愿。

目前，中国是哈萨克斯坦三大投资来源国之一。2025年，哈中两国贸易额达到487亿美元，其中哈方出口190亿美元，进口297亿美元。突厥斯坦州在上述贸易总额中的份额为6.843亿美元（出口1.02亿美元，进口5.823亿美元）。

突厥斯坦州拥有超过21.8万个中小企业实体，以及300多家外资参与企业。作为"中国—欧洲"国际运输走廊的关键节点，该地区承载了中欧间的主要货运量，且突厥斯坦国际机场年旅客吞吐能力已达300万人次。

目前，突厥斯坦州境内运营着21个工业区，同时正在大力发展小型工业园，为投资者提供条件优惠的生产厂房。在"突厥斯坦"经济特区框架下，涵盖35个优先发展方向的项目均享有税务及海关便利化优惠措施。

双方一致表示，将基于两国高层间的深厚信任与战略协作，共同致力于深化区域经济一体化，为新项目的落地创造良好条件。

值得一提的是，突厥斯坦州是哈萨克斯坦各州中首个与中国云南省昆明市建立直接对接机制的地区之一。双方重点围绕农业、食品加工、温室技术、花卉产业、物流及出口贸易等方向挖掘合作潜力。

作为"春城"与"花都"，昆明不仅是旅游胜地，更是世界级的农业与花卉产业中心，近年来更成为国际咖啡文化的交流重镇。此次突厥斯坦州代表团的到访，是该州拓展国际联络的重要历史性举措。

鉴于突厥斯坦州在哈萨克斯坦农业领域的自然资源优势，与中国农业创新中心——云南省的合作，将为双方在联合投资、技术引进及农产品出口贸易等方面注入新的动力。

突厥斯坦州政府表示，将持续系统化地开展国际合作，通过积极招商引资与引进先进技术，推动地区经济迈向高质量发展阶段。