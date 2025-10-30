政府加快吸引投资步伐 别克帖诺夫：没有投资就没有发展

会议重点讨论了如何提高各部委和地方政府工作效率，加快地区投资规模增长和投资项目落地进度。

别克帖诺夫强调，国家元首设定了明确目标——到2029年为国家经济吸引1500亿美元海外投资。

根据国家经济部提供的数据，今年前九个月，固定资产投资总额达到13.8万亿坚戈，同比增长13.5%。增幅主要来自能源、加工工业、农业和交通运输等领域。资金流向集中在房地产、交通和采矿业。在各地区中，阿斯塔纳市和突厥斯坦州在完成固定资产投资计划指标方面表现领先。

截至2025年10月，在统一国家项目池框架下，全国范围内共实施185个投资项目，计划在年底前再启动268个。

今年以来，外国直接投资总额达到101亿美元。资金主要流入加工工业、金融业、交通、通讯和能源等领域。北哈州、阿克莫拉州、突厥斯坦州及阿斯塔纳市在实现外国直接投资目标方面居前，紧随其后的是巴甫洛达尔州、卡拉干达州、阿特劳州、阿克托别州、阿拉木图州、东哈州和阿拜州。

别克帖诺夫指出，目前年度固定资产投资计划完成率为52.7%，而外国直接投资计划完成率尚不足一半。他强调，投资进展放缓往往与政府部门工作不足有关，主要体现在项目实施拖延和官僚程序复杂等问题上。

—各地行政长官和各部委负责人必须亲自抓投资工作。这是最重要的任务。没有投资，就不会有经济增长。-别克帖诺夫强调。

会议还审议了提升投资者支持体系效率的措施，重点讨论了为确保大型投资项目及时启动所需的基础设施建设问题。

同时，会议还就投资者权益保护进行了讨论。

别克帖诺夫责成政府部门和地方政府负责人加快吸引投资和改善营商环境的工作步伐，并加强对投资项目实施情况的监督。

【编译：阿遥】