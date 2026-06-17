首次晋级世界杯正赛 乌兹别克斯坦央行推出纪念币

此次发行的纪念币均采用999纯度金银铸造。钱币正面印有乌兹别克斯坦足球协会徽标、经典足球图案，以及“历史性胜利：乌兹别克斯坦挺进2026年世界杯”字样。

钱币背面则刻有乌兹别克斯坦国家足球队的象征形象——狼。由于这一形象深入人心，该队也被广大球迷亲切地称为“白狼”。

据了解，该系列纪念币为限量发行，其中金币发行100枚，银币发行1000枚。民众可通过乌兹别克斯坦全国690个商业银行营业网点购买。

2025年6月，在塔什干举行的世界杯亚洲区预选赛中，乌兹别克斯坦队以3:0战胜卡塔尔队，以A组第二名的成绩成功晋级2026年世界杯。这是乌兹别克斯坦自加入国际足联31年来，首次获得世界杯正赛参赛资格。

回顾球队的发展历程，从1994年广岛亚运会夺冠，到2006年世界杯预选赛遗憾出局，再到2014年在附加赛点球大战中不敌约旦队，乌兹别克斯坦队历经多次冲击，终于圆梦世界杯。

在2026年世界杯小组赛中，乌兹别克斯坦队与葡萄牙、哥伦比亚和刚果（金）同分在K组。按照赛程安排，球队将于6月18日迎战哥伦比亚队，6月24日对阵葡萄牙队，6月28日与刚果（金）队展开较量。