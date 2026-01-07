中文
    哈萨克斯坦庆祝东正教圣诞节 呼吁以善行传递温暖

    哈萨克国际通讯社讯）1月7日，包括哈萨克斯坦在内的全球东正教基督徒迎来最重要的宗教节日之一——耶稣基督圣诞节。

    圣诞节是全球100多个国家共同庆祝的重要基督教节日。这一天不仅用于纪念耶稣基督的诞生，也象征着信徒与上帝之间的精神联结。按照教会教义，圣诞节承载着救赎的使命，体现了人类天性的更新与重塑。

    哈萨克斯坦庆祝东正教圣诞节 呼吁以善行传递温暖
    1月6日夜间至7日凌晨，哈萨克斯坦全国各地的东正教堂均举行了隆重的圣诞夜祭。依照古老传统，神圣礼拜仪式在午夜举行，标志着为期40天的“圣诞斋期”正式结束。7日清晨，信徒们在完成晨祷后，按习俗举行家庭聚餐，共度节日。

    哈萨克斯坦庆祝东正教圣诞节 呼吁以善行传递温暖
    在阿拉木图，庆祝活动的中心设在著名的升天主教座堂；在首都阿斯塔纳，圣诞礼拜仪式则于圣母升天大教堂举行。庆祝活动由卡斯克连教区主教、哈萨克斯坦都主教区助理主教兼哈萨克斯坦东正教区行政官根纳季主持。

    哈萨克斯坦庆祝东正教圣诞节 呼吁以善行传递温暖
    此前，东正教阿斯塔纳和哈萨克斯坦都主教区都主教亚历山大发表节日致辞，呼吁信徒将圣诞的喜悦分享给身边的人，尤其是那些需要支持与慰藉的群体。

    哈萨克斯坦庆祝东正教圣诞节 呼吁以善行传递温暖
    —让我们以善行、温暖人心的言语和慈悲之举，使这个圣诞节真正充满光明与庄严。让我们向悲痛者伸出援手，扶持意志消沉者，探望病患，并关怀孤独的人，-亚历山大主教表示。

    哈萨克斯坦庆祝东正教圣诞节 呼吁以善行传递温暖
    据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫已向全国信徒致以圣诞节祝贺

    【编译：阿遥】

