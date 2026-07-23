政府拨款104亿坚戈建设新一代KazSat-3R通信卫星系统

哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫已签署相关决议。

据政府新闻办公室消息，此次拨款将用于建设新一代KazSat-3R卫星通信系统，以替代现役KazSat-3通信卫星。按照计划，KazSat-3的服役期将于2029年结束，新卫星投入使用后，将确保国家卫星通信系统持续稳定运行。

政府表示，项目实施后，将进一步保障卫星通信网络和广播电视系统的稳定运行，扩大偏远和人口稀少地区的互联网覆盖范围，同时提升国家信息安全水平，增强哈萨克斯坦的科技自主能力。

目前，KazSat卫星通信系统已广泛应用于哈萨克斯坦大型通信运营商和政府机构，提供广播电视信号传输、数据传输、移动通信和互联网服务。共有19家通信运营商接入该系统，超过200万用户通过该系统收看电视节目。

政府同时表示，近年来哈萨克斯坦持续推进电信基础设施建设，不断提升通信服务质量。其中，过去两年最显著的成果之一是高速互联网覆盖率已达到99%。目前，全国已有4500多个农村居民点接入高速互联网。

针对偏远和交通不便地区，哈萨克斯坦正积极采用卫星通信技术提供互联网接入服务，使部分难以建设地面通信基础设施的地区也能够实现联网。

此外，哈萨克斯坦还在推进多项数字基础设施建设项目，包括扩大农村地区光纤通信网络覆盖、实施“最后一公里”项目、发展5G通信网络、提升公路移动通信覆盖水平以及推广现代卫星通信解决方案。

在数字化服务领域，目前哈萨克斯坦超过90%的政府公共服务已实现线上办理。与此同时，哈萨克斯坦已建成自主超级计算能力，并上线统一数字平台QazTech，为人工智能和数字经济发展奠定了基础。

此前，哈萨克斯坦航空航天委员会副主席库安德克·舒连巴耶夫在乌兹别克斯坦首都塔什干举行的“Space Technology Conference – 2026”会议期间表示，替代KazSat-3的新一代通信卫星计划于2029年发射升空。

据其介绍，目前KazSat-3替代项目的相关工作已经启动，包括供应商遴选和招标程序等。按照计划，KazSat-3将于2029年正式退役并完成替换。

此外，哈萨克斯坦现有的地球观测卫星KazEOSat-1和KazEOSat-2的设计使用寿命已于2021年结束，但相关部门通过技术手段延长了两颗卫星的服役期限，目前仍在正常运行，并持续向国家有关部门提供卫星遥感数据。未来，两颗卫星将由新一代MR系列卫星阵列接替。