政府拨款162亿坚戈升级阿斯塔纳能源和市政基础设施

（哈萨克国际通讯社讯）为落实国家元首关于推进阿斯塔纳市政基础设施现代化的指示，哈萨克斯坦政府从政府储备资金中拨款162亿坚戈，用于首都工程及能源基础设施建设。哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫已签署相关决议。

根据政府新闻局消息，此次投资旨在满足城市住房建设快速推进和人口持续增长带来的需求，进一步提升首都排水、供热和供电系统的安全性与稳定性。

其中，87亿坚戈将用于排水基础设施建设和改造，包括对从阿斯塔纳市叶斯勒区（Есіл）现有污水处理设施通往阿克莫拉州卡拉比代克湖的污水主管道进行改造，并新建一条将处理后的污水排放至伊希姆河的排水主管道。项目建成后，可满足约4500公顷区域地表水和排水需求，并保障日处理能力达7万立方米污水处理设施的稳定运行。

另外，75亿坚戈将用于发展首都能源基础设施，包括新建一座110/20千伏“Karlygash”封闭式变电站，并对“阿斯塔纳能源”股份公司第二热电厂1号汽轮发电机组实施现代化改造。

新变电站投运后，将有效减轻“叶西尔”和“拜铁列克”两座变电站负荷，为“光明之路”火车站周边及帖利曼（Telman）居民区约8万名居民提供更加稳定的电力供应，同时满足新建学校、诊所等社会基础设施的用电需求。

此外，第二热电厂1号汽轮机组完成升级后，发电能力将由80兆瓦提升至110兆瓦，新增30兆瓦发电能力，以进一步提高首都电力供应保障水平，应对不断增长的用电需求。