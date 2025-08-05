政府批准《2025-2029年曼格斯套旅游区综合发展计划》

据悉，该计划围绕九个重点方向，系统性地解决旅游业发展中的关键问题，包括基础设施建设、物流优化、数字化转型、安全保障、人才培养、投资项目推进等。

计划实施期间，将组织超过百项具体活动。

在12个具有发展潜力的旅游项目中，肯迪利旅游区被确定为曼格斯套地区旅游发展的核心方向之一。

计划将通过一系列措施解决基础设施问题，包括建设工程通信设施、保障旅游景点的水电供应以及提升交通可达性。

在肯迪利村，除了道路和其他设施的修缮外，还将新建一座机场。相关规划充分考虑了投资者和环保人士的建议。

计划还包括在阿克套市建设一座海港码头和一座符合国际标准的体育场，以进一步提升地区旅游吸引力。

为宣传曼格斯套州的旅游资源，计划将组织多项文化和体育活动，以吸引更多游客。

综合计划旨在为吸引游客创造有利条件，并通过优化投资环境推动旅游区的进一步发展。同时，计划通过“里海社会企业家公司”启动旅游业优惠贷款项目，为中小企业发展注入新动力。

预计到2029年，该计划实施后，曼格斯套州的国内游客数量将从43万人增至52万人，外国游客数量将从8.9万人增至14.3万人。旅游业就业人数将从1700人增加到2700人，私人投资总额将达到1989亿坚戈，旅游业在地区经济中的占比将从2.2%提升至3.6%。

通过这一综合计划，曼格斯套州将进一步巩固其作为哈萨克斯坦重要旅游目的地的地位，为地区经济注入新的活力。

【编译：木合塔尔·木拉提】