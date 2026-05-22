哈政府批准《2026–2030年核能产业本地化生产发展综合规划》

《综合规划》由哈萨克斯坦原子能署牵头，联合"哈萨克斯坦核电站"有限责任公司、相关中央国家机关及"阿塔梅肯"国家企业家协会共同编制。

该文件旨在推动哈国企业分阶段提升能力，确保其满足国际安全与质量标准，进而参与核能项目。

规划涵盖四大核心领域：完善法规框架、开展国内市场需求与潜能分析、实施生产设施现代化升级及新建工程，以及生产流程数字化转型配套措施。

为确保核电项目实施过程中的高质量、高安全性与透明度，政府计划建立商品、工程及服务供应商名录。纳入该名录将成为参与项目的强制性门槛；此举有助于预先筛选具备资质的可靠企业，支持包括中小企业在内的国内生产商，并通过程序公开化与常态化监管，最大限度降低潜在腐败风险。

预计《综合规划》的实施，将为哈国核能产业培育可持续的生产生态系统，吸引工业投资，助推新产品研发，并确保本土企业深度参与国家级大型基础设施建设项目。