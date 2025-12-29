哈萨克斯坦政府审议2026年国内生产总值增长预测

截至2025年底，制造业实际产量指数 (VGI) 可能增长 6%。2026 年，在哈萨克斯坦2029年前国家发展计划的框架内，目标指标设定为 6.2%。

冶金行业被认为是加工业的主要驱动力，预计到2026年其产量将增长3%。产量增长主要得益于克孜勒阿拉伊铜矿、埃基巴斯图兹铁合金厂、哈萨克斯坦铁业有限公司、沙加拉矿业公司，以及其他今年和去年投产的工厂设计产能的提升。在黑色冶金领域，计划提高铁合金、钢材、扁钢和生铁的产量；在有色冶金领域，计划提高黄金、铜、铝和锌的产量。

预计到2026年，机械工程行业的增长率将达到13.4%。这一目标将通过今年新成立的阿斯塔纳汽车制造哈萨克斯坦有限公司和起亚哈萨克斯坦有限公司实现乘用车产量增长17%来实现。此外，农业机械的产量也计划增长5%。

值得注意的是，到2025年底，哈萨克斯坦将生产43.65万台家用电器，比2024年增长1.5倍。电视机、洗衣机、炉灶和其他家用电器将由丝绸之路电子有限公司、阿拉木图家用电器厂有限公司和DS多媒体股份有限公司在哈萨克斯坦生产。2026年，哈萨克斯坦计划将家用电器产量再提高1.5倍。

预计到2026年，化学工业产量将增长7%。这将通过引进硫酸、氰化钠、过氧化氢和液态玻璃等新产能来实现。

Фото: primeminister.kz.

今年，国内建材生产商在国内市场的份额已达70%。预计到2026年，该行业的净生产指数（NPI）将增长6%。波特兰水泥、瓷砖、钢筋混凝土和预拌混凝土的生产将成为增长的主要驱动力。其中，位于奇姆肯特的一家新建瓷砖厂和一家水泥厂尤为引人注目。2025年，水泥产量将创历史新高。2026年，随着企业产能逐步达到设计水平，水泥生产将继续保持增长势头。

在贸易领域，预计到2025年底，贸易额名义值将增长108.9%，约为80.3万亿坚戈（+14.6%）。2026年的目标值为92.4万亿坚戈，增幅达106.5%。增长将通过维持石油和石油产品产量、启动大规模食品和非食品产品加工计划以及全面启动四个专注于批发出口贸易（包括对华贸易）的大型 B2B 平台来实现。

预计到 2026 年，农业、食品和饮料生产将出现高速增长，分别达到 109% 和 109.3%。

会议结束时，副总理指示中央政府各部门制定并提交各部门发展路线图，重点是实现计划的工业增长率，开发额外的储备以实施重大投资和基础设施项目，并确保农业、贸易和交通运输的可持续增长势头。