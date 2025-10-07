医疗保险制度改革：2026年起低收入群体将纳入保障范围

别克帖诺夫指出，按照总统的指示，政府已启动对强制性社会医疗保险体系的系统性现代化改造工作。

“改革的目标是提高医疗服务的可及性与质量，打造一个公开、公正、并对每位公民都可获得的卫生保健体系。” ——总理说。

今年7月，哈萨克斯坦通过了有关完善医疗保险制度的法律。新法将确保逐步过渡至统一医疗服务套餐与保险模式，不仅扩大医疗服务范围、提升服务质量，还将有助于构建卫生系统的长期财政可持续性。

总理强调，从 2026年起，全国低收入公民将通过地方预算资金额外纳入医疗保险体系，获得相应的医疗服务。

“我们的首要目标是建立一个对所有公民都公平透明、真正可及的医疗体系。为了实现这些大规模改革，必须协调各方力量共同推进。”——总理说。

他责成卫生部、劳动部及各地区行政部门密切合作，确保新的医疗保险机制顺利实施，并严格落实医疗服务质量提升和保险缴费义务履行等要求。

别克帖诺夫同时指出，在改革过程中，应特别关注社会弱势群体的利益，包括儿童、退休人员、残疾人及享受其他优惠政策的公民。

“我们必须倾听那些对医疗服务可及性、质量及免费药品供应表示关切的公民声音。部分新规定公众理解不够充分，因此，每一位公民都应被清楚告知如何获得医疗服务及相关改进内容。”——总理说。

总理指示卫生部与文化和信息部在今年12月1日前 制定并实施宣传计划，通过媒体、数字平台、社交网络及地方活动等多种渠道，广泛开展对新医疗保险政策的解释与宣传工作。

总理要求各地区政府与卫生部采取有效措施提升医疗服务质量；确保医疗保险缴费义务的全面履行；充分调动地方政府参与落实改革举措。

【编译：达娜】