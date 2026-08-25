政府批准2027—2029年预算草案 基础设施建设成重点

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府已批准2027—2029年社会经济发展预测以及同期共和国预算草案。根据总统指示，未来三年预算重点之一将是加快建设基础设施和社会设施。

哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在政府会议上表示，实现既定经济增长目标以及提高预算资金使用效率，是国家重点关注的工作。

- 今年前7个月经济增长4.1%。全年我们必须确保国内生产总值增长不低于5%。有关预测充分考虑了当前经济形势、外部发展环境，以及国际金融机构对全球经济增长和外部市场形势的评估。 - 他说。

别克帖诺夫指出，2027—2029年共和国预算草案是在保障宏观经济稳定的同时，兼顾社会保障和刺激经济增长等任务的基础上制定的。

根据预算安排，未来三年将把加快基础设施和社会设施建设作为主要优先方向之一，国家资源将重点用于履行对居民的社会义务、推动地区发展以及增强人力资本。

别克帖诺夫要求各国家机关确保完成既定社会经济发展指标，并进一步加强财政纪律。

- 所有预算项目管理部门的任务，是提高每一坚戈财政资金的使用效益，将资源优先用于履行国家义务、发展经济、地区和人力资本。 - 他说。

政府在审议后批准了2027—2029年社会经济发展预测以及共和国预算草案。

别克帖诺夫同时强调，应确保预算资金得到高效、及时使用，防止经常性支出不合理增长，并加强对各项支出的严格监督。

哈萨克斯坦财政部和国家经济部将与政府办公厅共同把相关法案提交库鲁尔泰审议。有关协调工作由副总理兼国民经济部长赛热克·朱曼哈林负责。