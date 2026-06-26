财政部：2025年经济增长6.5% 国家基金资产达738亿美元

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦财政部长马迪·塔克耶夫在议会上下院联席会议上就2025年国家预算执行情况作报告时表示，2025年哈萨克斯坦经济保持增长态势，国内生产总值（GDP）增长6.5%，国家基金资产增至738亿美元，财政收入和税收实现增长，国家项目持续推进，在教育、医疗、住房、交通运输和农业等重点领域取得积极进展。

经济保持增长 财政运行总体平稳

马迪·塔克耶夫表示，2025年哈萨克斯坦国内生产总值同比增长6.5%，较2024年5%的增速进一步提高。按价值计算，GDP新增约150亿美元。全年通胀率为12.3%，全国月均工资达到44.2万坚戈，失业率全年保持在4.6%。

他指出，目前劳动报酬占国内生产总值的比重已超过30%，政府未来将继续提高居民收入水平，力争达到40%的世界平均水平。

财政收入方面，2025年共和国预算收入完成年度计划的99%，达到21.4万亿坚戈。其中，扣除转移支付后的预算自身收入为15.3万亿坚戈，税收收入同比增加2.2万亿坚戈，增长17.5%。

预算支出方面，2025年共和国预算支出同样完成年度计划的99%，达到25.5万亿坚戈。政府全面履行各项社会保障义务，全年向地方预算拨付支持资金7.7万亿坚戈，地方预算对共和国预算的依赖程度为50%，国家财政总体保持社会保障导向。

其中，社会领域支出达到9.3万亿坚戈，包括养老金和各类社会补助5.9万亿坚戈，向社会医疗保险基金拨付资金2.1万亿坚戈。

财政部长表示，下一步政府将继续扩大非石油收入来源，提高税收征管质量，并逐步减少低效税收优惠，进一步增强财政收入的可持续性。

国家基金资产持续增长 国家项目稳步推进

截至2025年底，国家基金资产达到738亿美元，其中639亿美元为外汇资产。

马迪·塔克耶夫介绍，在““国家基金——为了儿童””计划框架下，2026年每名符合条件儿童获得130.7美元分配，三年来累计分配金额已达到370.6美元。目前，政府正与国家银行研究建立相关账户闲置资金管理机制，提高资金使用效率。

国家项目方面，2025年全国建成198所学校和655个医疗卫生设施，新投入使用30栋学生宿舍，可满足1万余名学生住宿需求。同时，新增宿舍床位覆盖7500名职业院校学生以及2.36万名高校学生、硕士研究生和博士研究生。

此外，全国20所高校已启动人工智能专业人才培养工作，“博拉沙克”国际奖学金项目设立了人工智能领域专项配额。截至目前，Astana Hub创新生态系统已吸引2200余家企业入驻。

住房建设方面，2025年全国建成并投入使用住房2010万平方米，为社会弱势群体购置住房5141套。

交通物流和投资持续向好

马迪·塔克耶夫表示，2025年，全国各类运输方式完成货物过境运输3910万吨，同比增长18%。其中，“多斯特克—莫因特”铁路、“阿拉木图铁路绕城线”已建成，“达尔巴扎—马克塔阿拉尔”和“巴赫特—阿亚古兹”铁路项目正在建设中。

他指出，相关项目全部建成后，全国货物过境运输能力有望提升60%，过境集装箱列车运行速度将提高至每小时50公里。与此同时，全国约1.3万公里公路实施了各类建设和维修工程，通过铁路和航空运输补贴累计运送旅客超过1670万人次。

农业和投资领域同样保持增长态势。2025年，全国农业综合体融资规模增至1.1万亿坚戈，较上年增加1720亿坚戈；外国直接投资达到205亿美元，同比增长14.5%。

马迪·塔克耶夫表示，投资总部去年协调解决了126个、总投资额达700亿美元的项目实施过程中遇到的问题，为未来进一步扩大吸引外资创造了有利条件。