11:56, 22 10月 2025 | GMT +5
财政部长：新《税法典》将使2026年国家预算收入增加3.6万亿坚戈
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）22日召开全体会议，审议三年期国家预算草案，讨论《税法典》实施后对国家财政收入的积极影响。
会上，财政部部长马迪·塔克耶夫介绍，2026年国家预算总收入预计为23.1万亿坚戈，其中除转移支付外的实际收入为19.2万亿坚戈。
部长指出，随着新《税法典》的实施以及税务和海关管理体系的现代化，预计2026年预算收入将比2025年增加3.6万亿坚戈。
“这将显著提升国家财政的稳定性。”——他说。
据财政部数据，2026年国家预算支出预计为27.8万亿坚戈，较本年度增加约2万亿坚戈。
预算赤字预计占国内生产总值（GDP）的2.5%，并将在2028年降至0.9%。
塔克耶夫强调，这一趋势将有助于强化财政纪律、降低债务负担，并确保国家宏观经济的可持续发展。
财政部长指出，2026年社会领域支出将达到10.7万亿坚戈，其中6.8万亿坚戈用于社会补助和津贴；3.9万亿坚戈用于人力资本发展，包括教育、卫生及就业支持项目。
【编译：达娜】