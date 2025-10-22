财政部长：新《税法典》将使2026年国家预算收入增加3.6万亿坚戈

会上，财政部部长马迪·塔克耶夫介绍，2026年国家预算总收入预计为23.1万亿坚戈，其中除转移支付外的实际收入为19.2万亿坚戈。

部长指出，随着新《税法典》的实施以及税务和海关管理体系的现代化，预计2026年预算收入将比2025年增加3.6万亿坚戈。

“这将显著提升国家财政的稳定性。”——他说。

据财政部数据，2026年国家预算支出预计为27.8万亿坚戈，较本年度增加约2万亿坚戈。

预算赤字预计占国内生产总值（GDP）的2.5%，并将在2028年降至0.9%。

塔克耶夫强调，这一趋势将有助于强化财政纪律、降低债务负担，并确保国家宏观经济的可持续发展。

财政部长指出，2026年社会领域支出将达到10.7万亿坚戈，其中6.8万亿坚戈用于社会补助和津贴；3.9万亿坚戈用于人力资本发展，包括教育、卫生及就业支持项目。

【编译：达娜】