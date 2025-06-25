哈萨克斯坦财政部成功发行25亿美元欧元债券 认购需求翻倍

本次债券分为两期：

7年期债券 ：13.5亿美元，票面利率为5%；

12年期债券：11.5亿美元，票面利率为5.5%。

财政部在发行前曾在伦敦与180位全球主要投资者进行了路演。尽管当前全球金融市场不稳定，哈萨克斯坦仍成功以较低利率完成发行，收益率水平可比肩信用评级更高的国家，如波兰、沙特阿拉伯和智利，并明显优于BBB评级国家如墨西哥、匈牙利和秘鲁。这一表现被认为是2025年A/BBB类国家中最为成功的债券发行之一。

财政部表示，此次优异表现得益于哈萨克斯坦近年来经济强劲增长、国家债务水平低、外汇储备充足，以及持续推进的财政与政治改革。

此外，本次欧元债券的发行也为今后哈萨克斯坦企业进入国际资本市场设定了重要基准。债券将在伦敦证券交易所、阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）以及哈萨克斯坦证券交易所（KASE）上市交易。

【编译：达娜】